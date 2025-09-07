MotoGP, GP della Catalogna: capolavoro Alex Marquez, battuto Marc

Nel GP della Catalogna, nella storica pista del Montmelò di Barcellona, dopo la vittoria di Marc Marquez nella SR, si è imposto Alex davanti a Marc ed Enea Bastianini.

Allo spegnimento dei semafori il poleman Alex Marquez, finito a terra nella SR, è stato scavalcato in Curva-1 da suo fratello Marc. Quest’ultimo ha deciso subito di strappare la prima posizione al pilota del team Gresini Racing. Partiti con la fionda Bastianini, Marini e Bagnaia che hanno guadagnato posizioni. Acosta e Quartararo si sono subito avvicinati ad Alex Marquez. Bezzecchi, dopo una pessima partenza, si è toccato con Morbidelli (poi caduto) e nella dinamica ci ha rimesso le spese anche Fabio Di Giannantonio. Il romano si è spaventato ed è finito al suolo. Doppia media per tutti, tranne Acosta che ha la morbida al posteriore. 28°C la temperatura dell’aria, 37°C quella dell’asfalto.

Il fratello minore di Valentino Rossi e il Bestia hanno dato vita a una battaglia accesa. Il pilota del team Tech3 della KTM si è messo in scia di Quartararo dopo aver scavalcato il numero 10 della Honda. Alex Marquez ha iniziato a mettere pressione al fratello maggiore, andando molto forte nel primo e nell’ultimo settore del tracciato. E’ riuscito a scavalcare il numero 93 con una manovra perfetta in Curva-1 al quarto giro. Acosta è sembrato molto aggressivo sul codone della Rossa. La vicinanza di Bastianini ha spinto lo spagnolo del team Tech3 a mettere pressione sul numero 93.

Marc Marquez ha approfittato della caduta di Alex per vincere la Sprint Race della MotoGP al Montmelò (quindicesimo successo di fila), nonostante non fosse il favorito. Sicuro di un vantaggio di 187 punti nel mondiale su suo fratello Alex, Marc ha scelto un atteggiamento più tranquillo, non rispondendo nelle prime fasi al sorpasso ricevuto. L’alfiere di punta del team Gresini Racing è sembrato velocissimo anche nella giornata di ieri, ma la caduta a 4 giri dalla fine della SR gli ha tolto la medaglia d’oro. La Casa di Borgo Panigale del resto si è già laureata campione del mondo tra i costruttori per il sesto anno di fila.

GP Catalogna: dominio dei fratelli Marquez

Zarco ha scavalcato Marini e si è preso la sesta posizione, mettendo nel mirino anche Quartararo. Il connazionale della Honda ha superato il campione del mondo 2021 in Curva-1. Marini ha poi superato anche Quartararo. Pedro Acosta ha iniziato a perdere terreno da Marc, iniziando a sentire la pressione anche di Bastianini. Marc ha aperto un gap di mezzo secondo sul duo della KTM. Bagnaia ha passato Ogura ed è salito in ottava posizione all’ottavo giro e ha acciuffato Fabio Quartararo.

Bastianini ha scavalcato Acosta con un sorpasso spettacolare. Alex ha tentato lo strappo sul compagno di squadra. Caduta per Zarco alla Caixa, stava cercando di risalire verso le KTM. Marc si è accontentato della seconda posizione alle spalle di Alex.