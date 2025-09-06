Stoner ha la soluzione per i problemi di Bagnaia? L’ex Ducati si sbottona

Casey Stoner ha sempre preso le difese di Pecco Bagnaia in questa stagione molto complessa per il tre volte iridato. Ora è lo stesso australiano ad indicare la strada per Pecco.

La MotoGP torna in azione a Barcellona per il Gran Premio di Catalogna, in programma a casa di Marc Marquez, colui che sta dominando il campionato 2025. Pecco Bagnaia paga un distacco di 227 punti e non è mai stato della partita, frenando dai problemi di adattamento alla Ducati Desmosedici GP25, una moto che non ha gradito sin da subito. Il tre volte iridato si lamenta continuamente di uno scarso feeling in fase di frenata, che lo influenza soprattutto nei duelli.

Sino ad oggi, è arrivata solo una vittoria ad Austin ed una pole position a Brno, ma in entrambi casi, è stato favorito dalle cadute di Marquez, che poi ha trovato perfettamente il modo di rifarsi. Bagnaia ha comunque garantito di voler continuare a correre per la Ducati, riponendo molta fiducia nel team con cui tanto ha vinto nel corso di questi anni. Sui problemi del tre volte campione del mondo si è espresso Casey Stoner, che ha scritto la storia della Ducati, e che si è dimostrato ancora una volta molto accomodante con il rider di Chivasso.

Bagnaia, per Stoner fondamentale il lavoro di Gabarrini

Intervistato dal sito web ufficiale della MotoGP, Casey Stoner ha analizzato le difficoltà di Pecco Bagnaia: “Ritengo sia molto difficile capire dove si trovino i problemi di Pecco. Allo stesso tempo però, non è la prima volta che lo vediamo lottare molto nella prima parte di una stagione, per poi trovare ciò di cui ha bisogno con il passare delle gare. Quando hai qualcuno come Marquez come compagno di squadra può anche aiutarti per il futuro, perché imparerà molto da una stagione difficile come questa per le prossime, i momenti difficili sono sempre utili“.

Secondo Stoner, sarà fondamentale l’aiuto di Cristian Gabarrini, il capotecnico di Pecco che ha lavorato anche con l’australiano: “Credo che per fine anno sarà competitivo, o al massimo nella prossima stagione, ci sarà una sfida molto più grande davanti a lui. Bagnaia deve lavorare a stretto contatto con Cristian Gabarrini e dovranno trovare la soluzione a quanto sta accadendo, così da tornare più forti e ritrovare il feeling di cui Pecco ha bisogno. Credo che se riuscirà a tornare veloce e ritroverà la fiducia giusta, sarà di nuovo davanti e le cose cambieranno in fretta“.