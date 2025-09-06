MotoGP GP Catalogna, Sprint Race: Alex Marquez si auto-elimina, Marc trionfa ed il mondiale è ad un passo

La MotoGP è di scena a Barcellona, dove la Sprint Race è preda di Marc Marquez, al top dopo la caduta del fratello. Splendido secondo posto per Fabio Quartararo, davanti a Fabio Di Giannantonio.

Non era la sua pista preferita, ma anche in quel di Barcellona, sotto la bandiera a scacchi è passato lui per primo. Marc Marquez ha vinto la Sprint Race della MotoGP al Montmelò, volando a +187 nel mondiale sul fratello Alex. Va detto che il rider della Ducati del Gresini Racing era il più veloce oggi, e dopo aver dominato la scena, una caduta a quattro giri dal termine lo ha costretto al ritiro. A questo punto, la possibilità che il #93 chiuda i conti a Misano si sono alzate a dismisura. La casa di Borgo Panigale è campione del mondo tra i costruttori per il sesto anno di fila.

Scorrendo la classifica, al secondo posto troviamo uno splendido Fabio Quartararo sulla Yamaha, dopo aver lottato come un leone. Terzo Fabio Di Giannantonio davanti alle tre KTM di Pedro Acosta, Enea Bastianini e Brad Binder, davanti alle Honda di Johann Zarco e Luca Marini. La zona punti è completata da Ai Ogura, mentre Pecco Bagnaia non va oltre una mesta 14esima posizione.

MotoGP, suicidio di Alex Marquez che regala la vittoria a Marc

Pole position di Alex Marquez per la Sprint Race del GP di Catalogna, dove la MotoGP regala un grande spettacolo nelle prime fasi. Mentre il rider del Gresini Racing scatta alla grande tenendo la testa, si scatena una lotta a tre tra Marc Marquez, Fabio Quartararo e Pedro Acosta, i quali si scambiano in diverse occasioni la seconda piazza per il primo giro e mezzo. Il leader del mondiale riesce a spuntarla salendo in piazza d’onore, dopo un paio di contatto con il rider transalpino.

Il passo delle due Ducati che guidano il gruppo si rivela superiore, con Quartararo che prova a tenere la loro coda. A sorpresa, fatica Acosta che deve arrendersi anche ad un ottimo Fabio Di Giannantonio, per poi essere avvicinato anche dalle altre due KTM, quelle di Enea Bastianini e Brad Binder. Fa fatica Pecco Bagnaia che resta imbottigliato nelle retrovie, mentre Jorge Martin si ritrova costretto al ritiro dopo un contatto con Franco Morbidelli.

Attorno a metà gara, c’è un brutto spavento per Marco Bezzecchi, che viene eliminato da Fermin Aldeguer durante un tentativo di sorpasso dello spagnolo, il quale scivola carambolando addosso all’Aprilia. Purtroppo, Bezzecchi resta incastrato tra le due moto e lamenta dolore al braccio, nella speranza che non abbia subito danni troppo pesanti. I colpi di scena, tuttavia, non sono terminati.

A quattro giri dalla fine, dopo una gara dominata, Alex Marquez scivola e consegna la leadership al fratello Marc, il quale vede sempre più possibile la conquista del mondiale a Misano. Marc si invola e trionfa ancora una volta, firmando la 15esima vittoria consecutiva tra Sprint Race e gare domenicali. Quartararo ottiene una clamorosa seconda posizione, seguito da Di Giannantonio che chiude il podio. Alle 14:00 di domani la partenza della gara.