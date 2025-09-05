MotoGP, la dura polemica del boss su Marc Marquez: c’è un aspetto che non è andato giù

Marc Marquez è stato il netto dominatore della stagione di MotoGP targata 2025, e sulle sue prestazioni è arrivato il commento di Carmelo Ezpeleta. Il CEO della Dorna ha mandato una frecciata.

Il fine settimana della MotoGP a Barcellona entra nel vivo, con le sessioni di pre-qualifiche che ci chiariranno i valori in campo. Marc Marquez è il grande favorito e vuole continuare la propria striscia vincente di fronte al pubblico di casa. Il nativo di Cervera si presenta al Montmelò con un vantaggio di 175 punti sul fratello Alex, mentre Pecco Bagnaia paga lo scotto di 227 lunghezze di ritardo. Il tre volte iridato potrebbe matematicamente uscire dai giochi già in questo fine settimana.

Realisticamente, Marc potrebbe chiudere i conti mondiali tra una settimana a Misano, mentre a Barcellona non avrà ancora il match point nei confronti del fratello. Occhio però perché a Barcellona ci attendiamo un’Aprilia molto forte, come lo è stata già in passato, ed anche la KTM vuole confermare la sua grande crescita mostrata nelle ultime gare. Marquez potrebbe centrare l’ottava vittoria di fila in gara e proseguire questa striscia di imbattibilità, che ormai dura ininterrottamente da Aragon, dal mese di giugno.

Marquez, per Ezpeleta non ha ricevuto la giusta attenzione

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, ha difeso Marc Marquez alla vigilia di Barcellona, sottolineando che non è stato celebrato come avrebbe meritato: “Marc ha gestito tutto bene in questi anni, ho seguito da vicino tutta l’evoluzione dei suoi infortuni, ho visto quello che diceva e come si comportava ed ero sicuro che sarebbe tornato. Poi ha deciso di rinunciare ad un contratto importante con la Honda, per andare in una posizione come quella che può offrire un team privato, ma lui sapeva già cosa fare. Credo che a Marc non sia stata data l’importanza che merita a livello mondiale per ciò che ha fatto in questi anni“.

Ezpeleta ha poi approfondito l’argomento del dominio di Marquez, ricordando che presto sarà campione del mondo: “Vedendo come è andata la stagione, si era capito da tempo che avrebbe vinto il titolo molto presto. Pensiamo che possa vincerlo già la prossima settimana, perché sappiamo che a Barcellona, a livello matematico, non è possibile. Ricordo che in passato la gente si lamentava dicendo che non avevamo un eroe, ora lo abbiamo e vince tutte le gare. Sarà campione molto presto e se lo merita perché sta facendo una stagione eccezionale“.