Marquez come Stoner? Ecco cosa ha in più rispetto agli altri e perché ricorda Casey

Marc Marquez fu l’erede di Casey Stoner alla Honda, e nel corso degli anni, sono stati fatti molti paragoni sul talento di questi due campioni. Ora c’è l’interessante parere di un ingegnere con lunga esperienza in MotoGP.

Lo spettacolo della MotoGP è pronto per invadere il tracciato di Barcellona, per il Gran Premio della Catalogna. Marc Marquez, l’idolo locale, vuole proseguire la propria striscia vincente, facendo un altro passo importante verso la conquista del nono titolo mondiale. Si tratterebbe di un risultato storico, che gli consentirebbe di eguagliare Valentino Rossi, a sei anni di distanza dall’ultimo alloro iridato, conquistato nel 2019. Quella che sembra essere diventata per lui una maledizione, sta per essere finalmente sfatata, grazie a prestazioni eccezionali messe in mostra in sella alla Ducati.

Tra Marquez e Borgo Panigale è sbocciato l’amore, e potrebbe essere il secondo pilota dopo Casey Stoner a vincere il titolo sia sulla Ducati che sulla Honda. Sono trascorsi 18 anni dal prodigioso mondiale vinto dall’australiano nel 2007, in sella ad una Desmosedici che non era certo perfetta come quella di oggi. Inoltre, Stoner era poco più di un debuttante all’epoca, che fu visto quasi come un rimpiazzo in Ducati nel momento della firma del contratto. Secondo un ingegnere con grande esperienza in MotoGP, i due fenomeni si somigliano per un aspetto in particolare. E tutti gli altri non possono nulla a confronto.

Marquez, Juan Martinez ed il paragone con Stoner

Juan Martinez, ingegnere di lunga data in Honda, ha avuto la possibilità di lavorare sia con Marc Marquez che con Casey Stoner, vincendo titoli mondiali con entrambi. In una recente intervista concessa al programma “Dura la Vita“, di cui è stato ospite, ha effettuato un paragone tra le due leggende della MotoGP, affermando che, pur essendo dei piloti molto differenti tra di loro, hanno una caratteristica in comune in grado di avvantaggiarli rispetto alla concorrenza.

Martinez ha fornito un’analisi molto lucida sulla forza di Marc e Casey: “In ogni momento vince chi si lega meglio con la propria moto, penso che Casey Stoner e Marc Marquez lo abbiano fatto entrambi, pur essendo molto diversi tra di loro. La cosa in cui si somigliano è che loro sono riusciti a fare delle cose che gli altri non facevano. Marc, a parte tutto, sa scegliere delle cose che sa che non sono le migliori dal punto di vista tecnico, ma che mettono più in difficoltà gli altri rispetto a lui“.