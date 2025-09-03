Nuova sfida tra Valentino Rossi e Casey Stoner? L’indiscrezione fa sognare i fan

Valentino Rossi e Casey Stoner ci hanno regalato delle battaglie eccezionali nel mondo della MotoGP, ma ora sono pronti per tornare a sfidarsi fianco a fianco. Ecco i dettagli.

La sfida tra Valentino Rossi e Casey Stoner ha tenuto incollati i fan della MotoGP ai teleschermi per molti anni, a partire dal 2007. All’epoca, l’australiano portò al titolo mondiale la Ducati portando a termine un’impresa, battendo l’accoppiata composta dal “Dottore” e dalla Yamaha, che partiva da grande favorita. Nel 2008, tuttavia, ci fu la rivincita del pilota di Tavullia, in grado di portare a termine l’inseguimento al suo ottavo e penultimo titolo mondiale.

Il 2008 fu l’anno del mitico sorpasso al Cavatappi di Laguna Seca, rimasto nella storia della MotoGP. Negli anni successivi, ci furono delle tensioni tra Valentino Rossi e Stoner a seguito di alcuni contatti, ma con il passare del tempo, i rapporti tra i due si sono normalizzati, ed ora è in programma un nuovo incontro. Si sono già incontrati per alcuni testa a testa presso il ranch di Tavullia, di proprietà del “Dottore”, ed ecco che si parla di un’ulteriore sfida.

Stoner, possibile nuova sfida al ranch con Valentino Rossi

Secondo quanto riportato dal sito web “Motosprint.it“, una nuova sfida tra Valentino Rossi e Casey Stoner è in programma per il week-end di Misano, dove la MotoGP correrà tra poco più di una settimana il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Durante il fine settimana del GP d’Austria, davanti a telecamere e spettatori, è andata in scena un’immagine davvero epica, ovvero l’abbraccio tra i due vecchi rivali. Intervistato da “TNT Sports” in quel di Spielberg, il due volte campione del mondo australiano ha commentato la distensione dei rapporti con il pilota di Tavullia.

Stoner ha così affermato: “Dicono che il tempo possa arginare ogni ferita, e con lui non sono mancate le tensioni. C’erano delle cose con cui non ero d’accordo, non gli piaceva, in base a quello che è il mio parere, la mia sfacciataggine. Pensavamo in modo diverso e vedevamo le varie situazioni in maniera differente, ma questa è la parte più bella del motorsport. Tutti noi siamo diversi, ma credo che, una volta finito il tempo delle sfide in pista, si possa acquisire un minimo di comprensione reciproca“. Attendiamo, dunque, eventuali conferme su una prossima sfida al ranch nelle prossime settimane.