Hamilton lascia la Ferrari? Ora spunta un clamoroso “piano”: terremoto in F1

Lewis Hamilton sta vivendo un 2025 da incubo, e con una Ferrari che non è competitiva, le sue difficoltà vengono acuite ancor di più. Un possibile addio alla fine della stagione non è così scontato.

La F1 è tornata in azione per il Gran Premio d’Olanda, e lo scenario, rispetto al resto di questa stagione, non è cambiato. La McLaren ha dominato la scena nelle qualifiche con Oscar Piastri in pole position davanti a Lando Norris, e dietro di loro c’è il vuoto. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc, davanti a Lewis Hamilton, con un distacco di oltre 6 decimi rispetto al battistrada. Oltre alle MCL39, anche la Red Bull di Max Verstappen, la Racing Bulls di Isack Hadjar e la Mercedes di George Russell hanno battuto le SF-25, lentissime sul tracciato di Zandvoort.

Hamilton è stato spesso più veloce di Leclerc nel week-end olandese, e si è arreso per pochi millesimi nella lotta per l’ottenimento della terza fila. In ogni caso, il sette volte iridato è apparso molto deluso del comportamento della vettura, e qualcuno inizia a pensare che possa decidere di risolvere il proprio contratto già alla fine di questa stagione. La tensione è alle stelle a Maranello, e tutto può accadere nei prossimi mesi.

Hamilton, dalla Spagna si parla di un possibile addio alla Ferrari

Il contratto che lega Lewis Hamilton alla Ferrari è valido sino alla fine della stagione 2026, con un’opzione di rinnovo anche per il 2027. Tuttavia, alcune indiscrezioni parlano di un’uscita negoziata già al termine del 2025, dopo un solo anno con il Cavallino. A confermare queste voci è anche il giornalista spagnolo Antonio Lobato di “DAZN“, il quale ha sottolineato le grandi difficoltà del sette volte campione del mondo.

Lobato è stato molto diretto sull’argomento: “La sensazione è che la pausa estiva sia stato solo un cessate il fuoco, ma ora, con il ritorno in pista, si ripresenteranno le solite difficoltà. Non c’è niente che mi faccia pensare che possa uscire da questa situazione di crisi e trovare la giusta strada. Ci sono tante voci relative ad un possibile addio della Ferrari a fine stagione, potrebbe effettivamente negoziare un’uscita. Questa è un’opzione, e se ti puoi aspettare delle sorprese in questo senso, Lewis potrebbe regalarne alcune. Lui sta vivendo un momento molto difficile“. La situazione è molto difficile in casa Ferrari, le prestazioni non ci sono e Sir Lewis appare sempre più demotivato e stanco di soffrire a centro gruppo.