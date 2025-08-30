Bagnaia-Ducati, segnali dal futuro: Dall’Igna mette in chiaro una cosa, viene fuori la verità

Pecco Bagnaia non è mai stato competitivo nel corso della stagione 2025, in crisi nera con la Ducati Desmosedici GP25. Il tre volte campione del mondo, tuttavia, resta al centro dei piani della casa di Borgo Panigale.

Il distacco di 227 punti in classifica tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, ovviamente a vantaggio dello spagnolo, era difficilmente pronosticatile prima dell’inizio del campionato. Che il nativo di Cervera fosse superiore a Pecco era chiaro, ma un gap simile va oltre ogni immaginazione, soprattutto perché il tre volte campione del mondo corre da anni per il team Ducati ufficiale, conosce la moto e l’ambiente, a fronte di un Marc che ha conosciuto un ambiente del tutto nuovo. Eppure, sin dai test invernali, è stato evidente come Pecco non abbia trovato feeling con la GP25, soprattutto in frenata.

Dopo l’appuntamento di Balaton, Bagnaia ha ammesso che l’errore più grave di questa stagione sia stato il non optare per la GP24 dopo le fatiche dei test. All’epoca delle prove invernali, come ricordato da Pecco stesso, queste difficoltà non sembravano così gravi da lasciare presagire ad una stagione di così grande sofferenza, tali da mettere da parte la GP25. A Balaton si è visto qualche passo in avanti, con la Ducati che ha dimostrato di credere ancora nelle potenzialità di Pecco, in vista di un finale di stagione che dovrà essere d’attacco.

Bagnaia, Dall’Igna ricorda che la Ducati crede in lui

Pecco Bagnaia non è andato oltre il nono posto sul tracciato di Balaton, ma dopo la gara ungherese, ha affermato di essersi sentito più a proprio agio in sella alla sua Ducati, soprattutto in frenata e nelle fasi di sorpasso. In una recente intervista riportata dal sito web “Todocircuito.com“, Luigi Dall’Igna ha confermato il passo in avanti del tre volte iridato, garantendo che la squadra creda pienamente nel rider nativo di Chivasso.

Ecco il pensiero di Dall’Igna sulle difficoltà di Bagnaia: “C’è stata una nota positiva importante, le sensazioni che ha provato in gara con i cambiamenti di messa a punto e dopo le qualifiche. Ciò che conta ora non sono i risultati, ma il recupero del giusto stato di fiducia. I risultati arriveranno nel momento in cui si abituerà a fare cose che dovrebbero essere normali e che magari la configurazione precedente non gli permetteva. La prossima gara sarà importante per capire se confermerà questo percorso. Noi crediamo molto in Pecco e lui lo sa“.