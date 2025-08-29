MotoGP, Bagnaia sotto accusa: l’ex pilota punta il dito sull’errore commesso da Pecco

Pecco Bagnaia è stato surclassato in questa annata da Marc Marquez, la prima del numero 93 in Ducati. Le parole dell’ex campione sono emblematiche.

Pecco Bagnaia non ha troppe scuse in sella alla moto più ambita del Paddock. La Ducati GP25 stravince nelle mani di Marc Marquez, mentre non ottiene buone risultato sotto il controllo del numero 63. Il torinese è stato quasi doppiato in classifica dallo spagnolo. Eppure, nelle ultime 4 annate, l’italiano era sempre stato in lotta per la corona iridata in MotoGP, conquistando due mondiali.

Gofree è stato travolto dall’uragano Marc Marquez nel corso del 2025. Rubén Xaus, ospite fisso del programma Dura la Vita, si è concentrato sulle scarse performance dell’italiano. In questa travagliata annata Pecco ha vinto una sola tappa. I suoi problemi sono stati di natura tecnica ma anche psicologica. Sull’inedito tracciato del Balaton Park partivano tutti dalla stessa identica situazione, non avendo mai provato con delle MotoGP.

Le parole di Xaus su Bagnaia

Il pilota spagnolo ha dichiarato: “Marc ha avuto una prima metà di stagione all’attacco, e ora, la seconda metà, sarà tutta una questione di strategia. Perché? Perché ha una posizione in classifica e la calma che rendono tutto molto più fluido. Ci sono stati nuovi piloti in azione questo fine settimana, ma Márquez ha aspettato che gli altri commettessero errori e si avvicina alle gare sapendo di avere margine di manovra”.

“Quando un pilota ha quel margine, può giocare. E quando giochi, distruggi. Questo dimostra la potenza di Marc Marquez. Sa che se succede qualcosa, non deve dimostrare altro. Gli infortuni lo hanno aiutato a migliorare – ha annunciato Xaus – Bagnaia? I problemi emotivi, a livello d’élite, sono tutto. Il problema di Pecco, per me, è che soffre di distrazioni anche su un altro piano. Quando tutto viene facile al tuo compagno di squadra, ti complica la vita. E o cambi le cose in fretta, o diventa ancora più complicato. Uno degli errori di Bagnaia è stato quello di averci messo così tanto tempo a riconoscere che Marc Márquez era più bravo di lui. Penso che Pecco abbia molto talento…”

Marc potrebbe dare una mano a suo fratello? “Marc ha una grande capacità di separare le cose… sa di poter aiutare suo fratello il più possibile, ma lui viene prima di tutto. Egoisticamente, vince il titolo. Che abbia l’opportunità di aiutare suo fratello? Bene, che ora non sia al mio livello perché il campionato è così lungo? Bene anche questo. Ma lui viene prima di tutto”, ha chiosato Xaus.