Ferrari, spunta un avversario a sorpresa: il boss della F1 dichiara guerra alla Rossa

La F1 torna in pista a Zandvoort ed inizia il rush finale composto da 10 gare. La Ferrari va a caccia della prima, ma improbabile, vittoria in stagione. Un team rivale vuole rivaleggiare con il Cavallino.

Zandvoort è teatro del Gran Premio d’Olanda, 15esimo appuntamento della stagione di F1 targata 2025. La Ferrari non ha mai vinto da queste parti, ma vuole ripartire al meglio dopo la brutta figura di Budapest, che ha permesso alla Mercedes di rifarsi sotto nella sfida per il secondo posto tra i costruttori. La SF-25 continua a palesare pesanti problematiche nella gestione delle altezze da terra, che probabilmente hanno causato il rallentamento di Charles Leclerc nella seconda parte di gara, dopo aver ottenuto la pole position.

La Mercedes, dal canto suo, ha avuto un periodo di grande difficoltà dopo la gara di Imola, quando ha introdotto la nuova sospensione posteriore, poi abbandonata proprio a Budapest. Il ritorno alla vecchia soluzione ha ridato confidenza ai piloti, soprattutto George Russell, il quale si sta rendendo protagonista di una stagione eccezionale. Sia Ferrari che Mercedes non porteranno più aggiornamenti tecnici, dopo che il Cavallino ha cancellato il nuovo fondo che sarebbe dovuto arrivare in quel di Baku. E la sfida per la seconda piazza si giocherà su vari dettagli e sull’ottimizzazione dei pacchetti attuali.

Ferrari, Toto Wolff lancia la sfida per il secondo posto

La McLaren è ormai irraggiungibile, e tutte le attenzioni si spostano sulla sfida per il secondo posto tra i costruttori. La Ferrari è seconda a 260 punti, con 24 lunghezze di margine sulla Mercedes, che in quel di Budapest è tornata a recuperare qualcosa. Dopo aver abbandonato la sospensione posteriore introdotta ad Imola, la F1 W16 è tornata competitiva, e George Russell ha conquistato un podio in Ungheria al termine di un intenso duello vinto contro Charles Leclerc. Toto Wolff crede che la piazza d’onore sia un obiettivo raggiungibile visti i valori in campo.

Wolff punta dritto al secondo posto della Ferrari nel mondiale costruttori: “Siamo pronti per tornare in pista in questo week-ed a Zandvoort, dove inizieremo la seconda parte della stagione che concluderà questo ciclo regolamentare. Vogliamo chiudere in modo brillante. Saranno dieci gare molto interesse, nelle quali vogliamo lottare per il secondo posto nel mondiale costruttori, pur restando concentrati sulla stagione 2026. Non porteremo grandi sviluppi sulla nostra macchina, ma i progressi compiuti in Ungheria ci danno una buona base da cui ripartire“.