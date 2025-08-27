Verstappen e l’inquietante premonizione: aveva previsto l’incidente di un suo collega

Max Verstappen è pronto per regalare una gioia ai suoi tifosi in Olanda, pur sapendo che con questa Red Bull c’è poco da inventarsi. Nelle ultime ore, è emersa una sua clamorosa premonizione.

Il Gran Premio d’Olanda è da sempre terra di conquista per Max Verstappen, che a Zandvoort non è mai sceso dal podio. Tra il 2021 ed il 2023 ha ottenuto tre vittorie ed altrettante pole position, dominando la scena in ogni condizione, anche con la pioggia battente. Nel 2024 si è dovuto arrendere alla McLaren di Lando Norris, all’epoca già superiore alla sua Red Bull. Il figlio di Jos superò il rivale al via, ma dovette cedere il comando poco dopo, non potendo resistere al devastante ritmo della monoposto papaya.

Visti i rapporti di forza attuali, ci viene da pensare che anche per domenica prossima ci sia ben poco da fare. La McLaren è inarrivabile ed ha vinto 11 gare su 14, mentre la Red Bull è in una fase di tracollo, tanto da costringere Verstappen a non andare oltre il nono posto in Ungheria. Super Max è ormai a -97 da Oscar Piastri e considera da tempo questo campionato come fuori portata, ritrovandosi costretto a rinunciare al quinto alloro iridato consecutivo. Ma questa domenica è lecito attendersi una prova epica da parte del fenomeno nativo di Hasselt.

Verstappen, ecco come aveva previsto l’incidente di Ricciardo

Attorno a Ferragosto, Daniel Ricciardo è caduto in moto in Australia ed è finito in ospedale, riportando solamente delle lievi ferite, ma guadagnandosi un bello spavento. Stando a quanto raccontato, l’ex F1 si trovava nella regione del Queensland, in sella ad una moto da cross non meglio precisata, quando è caduto durante un passaggio nella foresta pluviale di Daintree. L’australiano ha riportato una lieve lesione alla clavicola ed è stato dimesso poco dopo dal Mossman Hospital, che dista circa 50 km dal luogo dell’impatto.

Pensate che qualche tempo fa, durante un’intervista rilasciata a “The Project“, Max Verstappen e Ricciardo avevano parlato delle origini dell’australiano, il quale invitò l’ex compagno di squadra nella sua fattoria. L’olandese rispose che se i due fossero saliti sulle moto, avrebbero rischiato un incidente. Una sorta di premonizione quella del quattro volte campione del mondo, ma per fortuna, il tutto si è risolto senza problemi per Daniel, a cui auguriamo il meglio per le proprie esperienze future. Al momento, Ricciardo ha escluso un ritorno in F1, ma potremmo vederlo in altre competizioni.