Il dominio di Marquez lascia tutti senza parole: l’ammissione del rivale non dà speranze

Marc Marquez ha fatto un sol boccone della concorrenza anche a Balaton, prendendo il largo dopo aver rimediato ad una brutta partenza. Un suo connazionale ha dato una curiosa lettura della sua superiorità.

In MotoGP ormai si corre per ottenere il secondo posto, dal momento che la vittoria è sempre assegnata prima della partenza. Marc Marquez ha ottenuto il decimo successo su 14 appuntamenti, eguagliando Casey Stoner per numero di vittorie in una sola stagione in sella ad una Ducati. L’australiano raggiunse questo numero nel 2007, l’anno del suo primo titolo iridato, ed il record di 11 successi ottenuto da Pecco Bagnaia lo scorso anno è ormai destinato ad essere battuto.

Il nativo di Cervera, senza troppi fronzoli o giri di parole, è del tutto inattaccabile, ed anche quando parte male, non ha difficoltà a risalire la china ed a liberarsi dei rivali. Il duello con Marco Bezzecchi è durato un paio di giri, ma non c’è mai stata la sensazione che l’italiano potesse reggere botta. Sembra di essere tornati ad anni come il 2014 o il 2019, quando Marquez non lasciava scampo ai rivali, e la confidenza che ha trovato con questa Ducati non ha eguali negli altri rider. Seguendo questo ritmo, il #93 potrebbe portare a casa il titolo mondiale già a Misano, il 14 di settembre.

Marquez, Pol Espargarò e la frase sulle gomme di Marc

Ciò che impressiona maggiormente del dominio di Marc Marquez è la facilità con cui porta al limite questa Ducati. Se nelle prime gare c’era stata qualche caduta, che aveva permesso al fratello Alex di salire anche in testa al campionato, da Aragon in poi non c’è stata più storia. Lo spagnolo ha vinto le ultime 14 gare tra Sprint Race e GP domenicali, condannando la concorrenza a sconfitte senza appello. E la sensazione è che, nel prossimo futuro, potrà cambiare ben poco, data la superiorità mostrata su ogni pista ed in qualsiasi condizione.

Uno dei protagonisti del fine settimana di Balaton è stato Pol Espargarò, che è giunto ottavo sulla KTM, e che ha dato una propria lettura del dominio di Marc. Pol ha sottolineato come il connazionale abbia dettato legge con la gomma media, molto difficile da interpretare per la concorrenza: “Marquez è stato il primo ad usare la mescola media che per noi era come una roccia, ed ha dominato la gara. Riesce a riscaldarla, ad usarla ed ottiene un ritmo impressionante, anche all’ultimo giro è andato fortissimo“.