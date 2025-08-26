La leggenda delle due ruote ha annunciato il ritiro: la sua carriera terminerà dopo aver vinto titoli a ripetizione

Il mondo delle due ruote dovrà salutare uno dei suoi personaggi più amati in assoluto, una vera e propria leggenda che ha ottenuto un numero di successi eccezionali. Ecco di chi si tratta.

I ritiri, nel mondo del motorsport, prima o poi si verificano per tutti, e l’incedere del tempo non risparmia nessuno. Quello più sentito, in ambito motociclistico e guardando agli anni più recenti, è stato senza dubbio quello di Valentino Rossi in MotoGP, ed ora anche la Superbike accoglie una notizia che sa di fine di un’era. Il sei volte campione del mondo Jonathan Rea lascerà le derivate di serie a fine anno, al termine di una deludente esperienza biennale con la Yamaha.

Tra il 2015 ed il 2020, Rea ha vinto sei titoli mondiali di fila in sella alla Kawasaki, diventando il più vincente di sempre, anche in termini di successi di tappa, avendone totalizzati ben 119. Quando la competitività della casa giapponese ha iniziato a scemare, soccombendo alla crescita di Yamaha prima e Ducati poi, Rea ha iniziato ad abbandonare le posizioni di vertice, ed il passaggio alla casa della casa di Iwata non gli ha dato quel guizzo in più che cercava.

Superbike, Jonathan Rea si ritira a fine anno

Dopo 18 anni in Superbike, l’era di Jonathan Rea si appresta a terminare, ed è stato lo stesso nordirlandese ad annunciare l’addio nelle ultime ore. La tappa conclusiva della stagione, prevista a Jerez de la Frontera il 19 di ottobre, sancirà l’addio del rider nordirlandese alla categoria delle derivate di serie, terra di conquista per lui per diversi anni. Il debutto di Rea risale al 2008, con il team Hannspree Ten Kate Honda, e durante questi anni, disputò due gare in MotoGP in sostituzione di Casey Stoner con la Honda, nella stagione 2012, chiudendo ottavo a Misano e settimo ad Aragon.

In un video pubblicato sui propri canali social, Rea ha annunciato l’addio alla Superbike, ed ha fatto riferimento alla scarsa competitività della Yamaha come causa principale della sua decisione: “Da tanto tempo penso a questo giorno, ed alla fine ho preso la decisione di ritirarmi dal mondo delle corse. Questo sport è stato tutto per me, da quando ero bambino sogno di correre in moto e di vincere gare e titoli in Superbike. Nel corso della mia carriera ho sempre avuto il solo obiettivo di vincere, questa mentalità mi ha caratterizzato. Non ho mai corso per fare numero. Se non posso vincere è meglio sicuramente smettere, ed oggi il mio amore per lo sport è lo stesso. Sono orgoglio di quanto ho fatto in carriera“.