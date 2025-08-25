Quali sono le migliori gomme per auto? Queste qui non vi daranno mai problemi

Le gomme sono un componente fondamentale per le nostre auto, ed oggi andremo a scoprire quali sono le migliori quattro stagioni in assoluto. Non avrai alcun problema e completerai tanti chilometri.

Le nostre auto sono composte da un insieme di elementi che devono combaciare al meglio tra loro, così da rendere la marcia fluida e sicura. Le gomme sono fondamentali sul fronte della sicurezza e del comfort di guida, ed il loro acquisto non può e non deve essere casuale. Quando decidiamo di sostituire gli pneumatici, dobbiamo controllare vari fattori, e non è corretto optare solamente per quelli che costano meno, anche se è ovvio che, al giorno d’oggi, si guardi molto al risparmio.

Le gomme però sono un componente troppo importante, ed inoltre, quelle più costose garantiscono anche una maggiore durata nel tempo, e sono meno sottoposte a problemi tecnici, rotture e guai sul fronte della sicurezza. Nelle prossime righe, vi parleremo delle migliori marche di pneumatici all-season, ovvero le famose quattro stagioni, in grado di ben performare sia con climi freddi che con le temperature più elevate. Questa tipologia di pneumatici è molto sensibile al clima, ed è bene optare per una scelta che possa essere la più ragionata possibile. Andiamo, a questo punto, ad analizzare nel dettaglio quali sono le migliori in assoluto.

Gomme, Goodyear e Continental al vertice tra le all-season

Secondo uno studio condotto dall’ADAC, l’automobile club tedesco, considerato il migliore in Europa tra i vari gruppi presenti, ci sono due marchi che hanno fatto la differenza sugli altri in termini di bontà e qualità delle gomme quattro stagioni. L’ADAC ha provato ben 16 modelli di pneumatici in pista e sottoposti a test di vario genere, prendendo, come parametro di riferimento, la misura 225/45 R17, quello più utilizzato se guardiamo al segmento delle auto compatte.

Andando a scoprire la classifica, al vertice troviamo le Continental AllSeasonContact 2 e le Goodyear Victor 4Seasons Gen-3, e l’ADAC non ha avuto dubbi sulla sua valutazione. Si sono ben comportate anche le Pirelli Cinturato All Season SF 3 e le Bridgestone Turanza All Season 6, che si piazzano in posizione di vantaggio su tutti gli altri. Molto buoni, guardando alle auto del segmento premium, i risultati ottenuti dalle gomme Michelin CrossClimate 2, le Dunlop All Season 2, le BFGoodrich Advantage All-Season e le Viking FourTech Plus. Ora avrete un’idea più chiara dei marchi e dei modelli di pneumatici su cui puntare.