Ferrovie dello Stato lancia la rivoluzione: arrivano nuovi treni, i trasporti sono ad una svolta

Arrivano nuovi treni regionali in Italia, a seguito della nascita del nuovo piano di Ferrovie dello Stato. Andiamo a scoprire quali sono le principali novità per il settore dei trasporti nel nostro paese.

Siamo in un momento di grande importanza per il trasporto ferroviario italiano, tanto in chiave presente ma soprattutto in quella futura. Ferrovie dello Stato ha già consegnato nuovi treni per un valore di 500 milioni di euro dall’inizio dell’anno ad oggi, grazie ad un nuovo piano che punta a cambiare le carte in tavola nel corso del prossimo futuro. Nello specifico, l’obiettivo di FS è quello di rinnovare l’80% dei treni regionali da qui al 2027, così da consentire migliori trasporti.

Secondo quanto segnalato dal sito web “Editorialedomani.it“, già 61 nuovi treni sulle linee italiane sono attivi, e si tratta di convogli di ultima generazione. L’investimento, come anticipato, è stato pari a mezzo miliardo di euro, all’interno di un programma che potrebbe cambiare il modo di spostarsi sulle rotaie. Andiamo a scoprire, nei dettagli, a cosa si punta e perché è diventato così fondamentale mettere a disposizione dei treni moderni e che rinnovino la voglia di viaggiare con questi mezzi per gli italiani.

Ferrovie dello Stato, tutte le novità sui treni regionali

Al giorno d’oggi, 596 treni sono stati consegnati da Ferrovie dello Stato grazie ai contratti di servizio stipulati con le regioni e le province autonomie. A ciò si aggiungono altri 335 treni acquistati poco prima, per un totale di 931 convogli che stanno già circolando. L’investimento complessivo varrà un totale di 7 miliardi di euro, ed il piano strategico va oltre la consegna dei soli treni. Infatti, il piano previsto tra il 20295 ed il 2029 prevede un investimento di 100 miliardi di euro, da dividere in cinque anni.

Stefano Antonio Donnarumma, l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ha così commentato il massiccio investimento: “Il rinnovo del trasporto ferroviario regionale è uno dei pilastri del nostro Piano Strategico 2025-2029, che prevede un totale di 100 miliardi di euro di investimenti in cinque anni. Si tratta di un processo in continua evoluzione, che punta ad offrire treni più confortevoli, moderni e sostenibili. Inoltre, si vuole arrivare ad ottenere elevati standard di sicurezza. Il regionale è una leva strategica per una mobilità che possa essere sempre più integrata e connessa, che possa valorizzare i territori ed accompagnare le trasformazioni sociali, ambientali e culturali di quello che è un paese in movimento in questa fase“.