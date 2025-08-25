F1, tornano in pista due volti storici del paddock: il team ha preso la sua decisione

Il mondiale di F1 si prepara a tornare in pista in quel di Zandvoort, ma lo sguardo dei team è già rivolto al 2026. Una nuova squadra ha annunciato la sua coppia di piloti e punta sull’esperienza.

Dopo una pausa estiva durata quasi un mese, è tempo di tornare in pista per piloti e team di F1, che da venerdì saranno in azione sul tracciato di Zandvoort per il Gran Premio d’Olanda. Con una situazione di classifica ormai ben delineata a favore della McLaren, ci si prepara ad una seconda parte di stagione che rischia di vedere le MCL39 sempre davanti, senza che la concorrenza abbia la possibilità di avvicinarsi. I rivali pensano già al 2026, una stagione da tutti molto attesa per la rivoluzione tecnica che nasconde.

Le nuove F1 introdurranno power unit del tutto differenti da quelle attuali, con una parte elettrica che produrrà il triplo della potenza. Anche le forme delle vetture cambieranno, ed è lecito attendersi modelli più piccoli e leggeri, come richiesto dai fan. Nel 2026 sono attese anche due nuove squadre, l’Audi che ingloberà la Sauber e la Cadillac, la quale monterà le power unit Ferrari. Sul fronte piloti, è tutto fatto per il ritorno di due vecchie conoscenze del paddock.

F1, Sergio Perez e Valtteri Bottas saranno i piloti della Cadillac

Secondo quanto riportato dal sito web “Motorsport.com“, la Cadillac ha scelto l’esperienza di Sergio Perez e Valtteri Bottas, pronti a tornare in F1 dopo un anno di pausa. Il finlandese ha concluso la propria esperienza con la Sauber e non ha trovato un sedile nel 2025, stessa cosa accaduta a Checo dopo una stagione molto deludente al volante della Red Bull. La Cadillac è un team del tutto nuovo, che ha preferito evitare scommesse, andando a puntare su due piloti esperti e che hanno dimostrato di poter essere competitivi se messi nelle giuste condizioni.

Al momento, manca solo l’annuncio ufficiale, ma non ci sono più dubbi sul fatto che Perez e Bottas saliranno al volante delle monoposto del marchio di General Motors, che in futuro produrrà in proprio anche i motori. Se su Valtteri era lecito attendersi un rientro a stretto giro, in pochi avrebbero scommesso su un ritorno in attività di Perez, che al volante della Red Bull ha faticato enormemente nell’ultimo anno e mezzo. Si crede che l’accordo con entrambi i piloti sia biennale, e presto avremo maggiori dettagli in merito.