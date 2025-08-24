MotoGP GP Ungheria, Gara: Marquez passeggia ed è ad un passo dal mondiale, Acosta batte Bezzecchi

La MotoGP debutta in Ungheria, dove il trionfo va a Marc Marquez per la settima volta di fila. Pedro Acosta rimonta e giunge secondo, seguito dalle Aprilia di Bezzecchi e Martin. Bagnaia non va oltre il nono posto.

Per la settima volta consecutiva nel corso di questa estate, Marc Marquez ha portato a casa il successo, dominando il Gran Premio di Ungheria sul nuovo impianto di Balaton. Dopo una partenza complessa, il nativo di Cervera ha riordinato le idee, tornando in testa prima di metà gara per poi involarsi in solitaria. Il leader del mondiale è l’unico a fare la differenza in sella alla Ducati, dal momento che KTM ed Aprilia sembrano aver ormai raggiunto le prestazioni della casa di Borgo Panigale.

La conferma arriva dal secondo posto ottenuto da Pedro Acosta, vincitore del duello contro Marco Bezzecchi, ma è da sottolineare la performance di Jorge Martin, che ha chiuso al quarto posto. Il campione in carica della MotoGP è ormai tornato in piena forma, e lo ha dimostrato alla grande su una pista non certo facilissima. Quinto Luca Marini, bravissimo a portare la Honda tra i primi.

Il sesto posto è di Franco Morbidelli, davanti a Brad Binder, e va sottolineato l’ottima ottava piazza di Pol Espargarò, che sostituisce Maverick Vinales. Scorrendo la classifiche, troviamo Pecco Bagnaia in nona piazza, un altro risultato deludente ed incentivato solamente dalle cadute di chi gli era davanti. La top ten è completata dalla Yamaha di Fabio Quartararo, ormai ridotto al ruolo di comparsa.

MotoGP, grande prova di Acosta e Martin

Il ritorno della MotoGP in Ungheria regala subito colpi di scena, purtroppo non positivi per Fabio Di Giannantonio. Il rider capitolino, che doveva partire in prima fila, costretto a cambiare moto ed a partire dalla pia-lane per un problema tecnico. Al via Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli passano Marc Marquez, e nel primo giro c’è subito uno spavento tremendo, che lascia riflettere su quanto possa essere considerato pericoloso questo tracciato.

In una chicane, Enea Bastianini cade e rischia di essere centrato dagli altri rider, ma per fortuna, tutti riescono ad evitarlo. Buona la partenza di Pecco Bagnaia che risale sino all’ottavo posto, mentre anche Alex Marquez scivola e finisce in fondo al gruppo, in quello che è senz’altro il peggior week-end della sua brillante stagione. Dopo alcuni giri di pressing, Marc riesce a liberarsi di Morbidelli, mettendosi a caccia di Bezzecchi.

Bello il duello per le vetta tra l’Aprilia di Bezzecchi e la Ducati di Marquez, con Marco che riesce a respingere due attacchi del rivale incrociando le traiettorie. All’11esimo giro c’è il sorpasso dello spagnolo, che inizia subito ad imporre il proprio passo letale per la concorrenza. Scivola Fermin Aldeguer, uno dei protagonisti della gara, costretto a rinunciare alla battaglia per le prime posizioni. Week-end da dimenticare per il Gresini Racing in quel di Balaton.

Piove sul bagnato per Bagnaia, che viene penalizzato con un Long Lap Penalty per un taglio di variante. Gran rincorsa di Pedro Acosta che scavalca Bezzecchi, portandogli via la piazza d’onore. Jorge Martin si dimostra in netta ripresa e risale sino al quarto posto, passando Morbidelli con una splendida staccata. Luca Marini si tocca con Morbidelli che taglia la variante, ed è costretto dai commissari a cedere il quinto posto. Marquez taglia il traguardo e vince ancora, ed il mondiale è ormai ad un passo. Prossimo appuntamento a Barcellona tra due settimane.