Mossa industriale a sorpresa, torna italiana: operazione già pianificata per il colosso

Un consorzio di aziende nostrane comprerà tutti i distributori Esso in Italia. Il proprietario britannico del gruppo ha intenzione di riconcentrarsi sul mercato nord americano.

Esso torna a essere italiana grazie a un agglomerato di cinque aziende. La rete di distribuzione a marchio Esso, prima controllata da capitali esteri, ha deciso di accettare la proposta. La vendita riguarda circa 1.200 distributori in tutta Italia (più o meno il 6 per cento del totale nazionale), che vendono ogni anno 1,4 miliardi di litri di carburante.

ExxonMobil, prima venne utilizzato come Standard Oil of New Jersey dopo lo scioglimento della Standard Oil Company originale nel 1911. In seguito prese il nome Esso in un contesto di grande crescita degli affari. Ai tempi la Standard Oil fu suddivisa in 34 società, alcune delle quali si chiamavano Standard Oil e detenevano i diritti su quel marchio in determinati Stati americani. Il colosso aveva i diritti nel Maryland nella Virginia Occidentale, in Virginia, nella Carolina del Nord, nella Carolina del Sud e nel Distretto di Columbia. Nel 1941, aveva acquisito i diritti anche in Pennsylvania, Delaware, Arkansas, Tennessee e Louisiana.

Dopo una lunga storia di espansione globale Esso era finita nelle mani di EG. Il Gruppo vanta una presenza strategica in nove paesi e nel 2018 aveva comprato i distributori Esso in Italia dalla divisione locale di ExxonMobil, una delle principali aziende petrolifere mondiali. Ora il consorzio di operatori composto da Pad Multienergy, Vega Carburanti, Toil, Dilella Invest e Giap riporterà il marchio ad essere italiano.

Esso, tutto fatto per l’operazione

La vendita da parte di EG sarà a breve notificata e sottoposta all’autorizzazione dell’Agcm. Advisor del consorzio per l’operazione sono stati Mediobanca ed Equita Mid Cap Advisory per gli aspetti finanziari; Gianni & Origoni e Zaglio Orizio Braga e Associati per gli aspetti legali; EY-Parthenon per gli aspetti contabili, e Pirola Pennuto Zei & Associati per quelli fiscali. EG intende concentrarsi sui mercati più importanti per la sua attività, fra cui gli Stati Uniti.

“L’operazione di acquisizione di EG Italia permette di riportare il controllo di un asset strategico, quale la rete di 1.200 impianti per la distribuzione di carburanti e di servizi su strada (convenience store, servizi di ristorazione), nelle mani di operatori privati nazionali, leader nei loro territori di riferimento”, hanno dichiarato Agostino Apa e Enrico Zampedri a nome del consorzio. Gli esperti hanno affermato: “L’operazione, unica per impostazione nella storia del nostro settore, dimostra come le nuove sfide stimolino la creatività e la capacità di adattamento delle nostre aziende che hanno realizzato un’alleanza in grado di finalizzare questo progetto altrimenti impossibile”.