Marquez non si contiene e fa una rivelazione su Bagnaia: ecco cosa davvero non va

Marc Marquez sta dominando questa stagione, in sella ad una Ducati alla quale si è adattato alla perfezione. Viceversa, Pecco Bagnaia soffre ed i suoi problemi sembrano di difficile soluzione ad oggi.

Arrivati alla fine del mese di agosto, con la MotoGP impegnata sul tracciato di Balaton per il Gran Premio di Ungheria, il mondiale 2025 è già deciso. Marc Marquez ha 142 punti di vantaggio sul fratello Alex, la vera sorpresa di questa stagione, in grado di infilare la Ducati del Gresini Racing alle spalle dell’otto volte campione del mondo. Pecco Bagnaia è a -197 dal compagno di squadra, in quella che è una stagione da incubo per lui, che neanche il più pessimista dei suoi tifosi avrebbe potuto prevedere.

Si pensava che Bagnaia potesse tenere testa a Marquez, combattendo almeno sino alle battute finali per il titolo mondiale, ma non è mai stato realmente in lotta. L’unico successo, quello di Austin, è arrivato grazie alla caduta di Marquez, e lo stesso è accaduto a Brno, quando ha conquistato l’unica pole position di quest’annata. Dopo la pausa estiva, nulla è cambiato visto il difficile week-end in Austria, ed ora è lo stesso nativo di Cervera che ha provato a spiegare i guai del tre volte campione del mondo.

Marquez, i problemi di Bagnaia sono legati alla sfiducia

Intervistato alla vigilia del Gran Premio di Ungheria, Marc Marquez ha descritto le difficoltà di Pecco Bagnaia, collegandole ad uno stato di sfiducia totale: “Credo sia difficile spiegare e capire cosa stia succedendo. Ad esempio, in Austria, Pecco era il pilota più veloce al venerd’, ma poi è come se fosse peggiorato durante il fine settimana. La MotoGP è questo, se perdi fiducia con la moto lasci mezzo decimo in frenata, ed anche se sembra pochissimo, mezzo decimo si possono tradurre anche in due decimi alla fine del giro nei punti in cui freni“.

Marquez ha poi aggiunto: “Per quello che si può vedere, Bagnaia è in un cerchio di poca fiducia, perché la fiducia ti fa fare cose diverse, puoi provare tante alternative con più scioltezza. Ecco perché lo scorso anno dicevo che mi serviva trovare fiducia. Forse è questo ciò che sta accadendo a Pecco, si sta accumulando tutto ed è più rigido rispetto al solito. Questo lo porta ad essere più lento. Se io faccio la differenza e se c’è un effetto Marc? Non saprei, perché io sono sempre stato davanti ai miei compagni di squadra“.