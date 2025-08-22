Bagnaia deve lasciare la Ducati? Il consiglio di Lorenzo che può smuovere il mercato della MotoGP

Jorge Lorenzo è tornato a parlare della difficile situazione di Pecco Bagnaia in Ducati, facendo pensare il tre volte iridato ad un addio alla casa di Borgo Panigale. Lo spagnolo non ha alcun dubbio.

Il rapporto tra Pecco Bagnaia e la Ducati sembra essere arrivato ai minimi storici, e nonostante la presenza di un contratto in vigore tra le parti sino alla fine del 2026, sono in molti a credere che il tre volte iridato possa cambiare aria il prossimo anno. Il rider nativo di Chivasso non trova la forza per reagire, surclassato da un Marc Marquez che è semplicemente più forte di lui, e che ha messo a nudo le sue fragilità. Pecco ha avuto tra le mani una Ducati fantascientifica negli ultimi anni, ed ha sofferto oltremodo per portare a casa i titoli del 2022 e del 2023.

Lo scorso anno, a causa di una serie di errori clamorosi, ha gettato via il mondiale nonostante le 11 vittorie conquistate, cedendo a Jorge Martin, che per quanto potesse avere tra le mani una moto ufficiale, correva pur sempre per un team privato. La Ducati ha preso Marquez per vincere facilmente come Bagnaia non ha saputo fare, ed ha chiaramente vinto la propria scommessa. Ed a questo punto, Pecco dovrà avere la forza per cambiare progetto e mostrare quelle qualità che solo a volte si sono intraviste, dal momento che, vicino a Marquez, non c’è alcuna possibilità di tornare a lottare per un titolo.

Bagnaia, secondo Lorenzo sarebbe il numero 1 altrove

Pecco Bagnaia arriva a Balaton, per il Gran Premio di Ungheria, con ben poche certezze, e dovrà cercare di limitare i danni e di non sprofondare ulteriormente. Dopo l’appuntamento di Spielberg, Jorge Lorenzo ha detto la sua sul momento che sta vivendo l’italiano, del quale non ha mai discusso le qualità. Viceversa, Jorge si è sempre detto molto simile in termini di caratteristiche tecniche al tre volte campione del mondo, affermando che anche lui aveva bisogno di una moto e di un team perfetti per vincere.

Lorenzo ha consigliato a Bagnaia di iniziare a guardarsi intorno, dicendosi certo che in altre squadre potrebbe mostrare ciò che vale ed essere il leader: “Dal mio punto di vista, Pecco sarebbe molto più a suo agio e motivato in Aprilia, in Honda o in Yamaha, dove potrebbe essere il numero 1, mentre ora in Ducati sta soffrendo parecchio ed è all’ombra di Marquez. La sua situazione psicologica è molto difficile“.