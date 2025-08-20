Chi realizza oggi i motori dell’Alfa Romeo? La risposta vi stupirà: ecco tutta la verità

L’Alfa Romeo sta tornando grande con una gamma incentrata sui SUV con motori potenti e affidabili. C’è un colosso alle spalle della Casa di Arese.

Il Biscione non striscia mai ma segna il territorio. Il marchio di Arese è tornato a brillare e a dire la sua con nuovi modelli innovativi e tecnologici come Stelvio e Tonale, auto all’insegna del fascino off-road e della classe italiana.

Il CEO Jean-Philippe Imparato ha potuto festeggiare un incremento impressionante sul fronte delle vendite, e non si tratta di fortuna ma di capacità se dal 2023 l’Alfa Romeo ha precisamente raddoppiato i volumi che sfiorarono le 27.000 unità con una quota di mercato dell’1,7%, in crescita di 0,6 punti rispetto all’anno precedente. La Tonale è stata il C-SUV Premium più venduto in Italia, con una quota nel segmento prossima al 6%. La Stelvio ha raggiunto una quota del 10% nel segmento D-SUV, premiata come migliore auto dei dirigenti.

Si tratta di un’ascesa che non si arresta quella di Alfa Romeo e trova riscontro sul piano globale nelle vendite, e con serenità oggi l’azienda milanese pensa al futuro, nel segno dell’elettrico. Sarà una sfida importante per la Casa del Biscione, perchè in Italia Alfa Romeo vuol dire in primis motori termici e poi l’elettrico agli italiani piace molto poco.

Dove sono prodotti i motori Alfa Romeo?

I propulsori delle moderne Alfa Romeo sono realizzati da questo marchio presso lo stabilimento di Termoli, ma i motori del futuro full electric non sappiamo ancora dove saranno prodotti. Le auto del Biscione si contraddistinguono per forza e carattere dalle altre del Gruppo Stellantis e grazie a questa storica identità è possibile fare, in un mercato complesso, la differenza per una clientela fedele alla tradizione Alfa. In basso il frontale della Junior.

Difficile immaginare una Alfa completamente elettrica, soprattutto per i puristi, che da sempre scelgono l’italiana per il motore termico, per quel sound inconfondibile, quel rombo che accende cuore e passione. Ogni Alfa è fatta per essere guidata più che raccontata, scelta per emozionarsi ed emozionare curva dopo curva tornante dopo tornante. Perchè non siamo nulla senza emozioni.