Il nuovo SUV Alfa Romeo mette nell’ombra la Jeep: stesso stile, ma prezzo molto più basso e va velocissima

La Casa del Biscione ha deciso di rilanciarsi puntando su un SUV in grado di fare la differenza ai massimi livelli. Mercato in subbuglio.

La nuova Alfa Romeo sta letteralmente facendo impazzire gli amanti delle auto a ruote alte. Rispetto ad altri brand del Gruppo Stellantis, il marchio del Biscione si è adattato meglio a quello che sono le richieste dei clienti attuali. Con una sola auto in famiglia la scelta dei SUV è diventata obbligata. Le asperità delle strade di tutti i giorni, unite alle esigenze di gite fuori porta, hanno spinto tanti a optare per una soluzione a ruote alte con un discreto bagagliaio.

L’Alfa Romeo con la Stelvio ha dimostrato di poter ammaliare. La gamma dei SUV, con Tonale e Junior, ha avuto un impatto importante sulle casse della Casa di Arese. Da brand in crisi, nel giro di pochi anni, si è raggiunto un nuovo livello di benessere. La Junior è un’auto che si presenta con delle dimensioni abbastanza contenute, con la lunghezza che è di 417 cm, la larghezza di 178 cm e l’altezza di 153 cm, il che le permette di essere omologata per cinque persone.

Robusta e molto curata negli interni, la Junior è proposta al lancio, con un motore ibrido turbo-benzina da 3 cilindri e 1,2 litri di cilindrata che eroga una potenza di 136 CV. E’ associata a un’unità elettrica posta all’interno di un cambio doppia frizione a sei marce per un ibrido convincente. Il B-SUV raggiunge una velocità massima di 206 km/h e scatta da 0 a 100 in 8.9 secondi. E’ presente, in listino, anche una alternativa 100% elettrica.

Alfa Romeo Junior: versione Q4

Si tratta di un modello sempre ibrido e che vanta al proprio interno un 3 cilindri da 1200 di cilindrata. La degna rivale della Jeep Renegade non ha lasciato indifferenti gli appassionati del marchio milanese.

Il logo Q4 apparve per la prima volta agli inizi degli anni novanta sulla 155, e poi quasi in contemporanea sia sulle Alfa 33 1.7 16V che sulle Alfa 164 3.0 V6, entrambe con trazione integrale. La potenza complessiva del sistema ibrido della Junior è di 145 CV e la coppia è di 230 Nm, per un tempo di 9,1 secondi nello 0 a 100 km/h e una velocità massima di 200 km/h. La Junior Q4 1.2 hybrid eDCT6 da 145 CV ha un prezzo di 37.400 euro.