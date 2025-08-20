Bagnaia umiliato pubblicamente: l’ex MotoGP è spietato e rivela il vero problema

Pecco Bagnaia non trova il modo di tornare ad essere competitivo, ed anche in Austria è apparso in grave crisi. Su di lui si sprecano critiche e commenti negativi, ed anche un ex italiano ne è deluso.

La MotoGp sarà nuovamente impegnata in questo fine settimana per il Gran Premio di Ungheria, che rientra nel calendario della top class. Pecco Bagnaia dovrà provare a dare un senso ad una stagione da incubo sul tracciato di Balaton, una new entry assoluta che nasconde diverse insidie. Il tre volte campione del mondo, ormai a -197 da Marc Marquez nel mondiale piloti, rischia di subire anche la rimonta di Marco Bezzecchi, che si è portato a sole 43 lunghezze di distacco dal terzo posto in classifica, grazie ad una crescita esponenziale dell’Aprilia e ad un suo perfetto adattamento.

Bagnaia, insomma, è la grande delusione di questa stagione, mentre Marquez, al contrario, demolisce tutto e tutto, ed ha portato a 142 le lunghezze di vantaggio sul fratello Alex. La Ducati non ha più quella superiorità che aveva in passato ed è Marc a fare la differenza, con ulteriore pressione a Pecco che arriva da Fermin Aldeguer, giovane talento della casa di Borgo Panigale che è giunto secondo sulla moto del Gresini Racing in Austria. Ed i giudizi negativi non possono che aumentare nei confronti del tre volte iridato.

Bagnaia, Loris Reggiani si aspettava un Pecco più duro

In un’intervista riportata dal sito web “MotoSan“, l’ex pilota e commentatore Loris Reggiani non ha nascosto la propria delusione per le difficoltà palesate da Pecco Bagnaia: “Al posto di Aldeguer doveva esserci Pecco, e gli sarà sicuramente successo qualcosa. Ma non è la prima volta anche fino a metà gara è competitivo, per poi andare in crisi, sembra che gli succeda di tutto. Quest’anno ci sarà qualcosa di personale, e se togliamo Marquez, la migliore moto sembra essere ancora la GP24“.

Reggiani ha poi aggiunto: “Non pensavo che Marquez sarebbe riuscito a tornare così al top, sia dal punto fisico che psicologico, nelle condizioni di guidare come prima dell’incidente. D’altra parte, mi aspettavo sicuramente un Bagnaia più duro e che non avrebbe sofferto la pressione di avere Marquez nei box. Mi aspettavo che ci sarebbe stato un Martin sull’Aprilia a giocarsi qualcosa di importante, ed invece è successo quello che sappiamo. A Marquez è filato tutto liscio, l’unico che gli ha dato fastidio qualche volta è stato suo fratello“.