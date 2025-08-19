Hamilton si ritira e lascia la Ferrari? Le parole dell’ex team principal sono una sentenza

Lewis Hamilton ha vissuto un 2025 da incubo sino ad oggi, con 14 gare concluse al volante della Ferrari senza mai salire sul podio. Su di lui continuano a piovere pesanti critiche.

La crisi nera in cui è precipitato Lewis Hamilton rischia di trasformarsi in uno dei più clamorosi flop della storia non solo della F1 e del mondo delle corse, ma anche dello sport. L’operazione faraonica (si dice che lo stipendio che il britannico percepisce dalla Ferrari sia nell’ordine dei 60 milioni di dollari all’anno) era stata salutata come un evento storico, con l’obiettivo di portare Sir Lewis all’ottavo titolo mondiale, o comunque ad essere una perfetta spalla per Charles Leclerc.

Ed invece, l’ingaggio di Hamilton è per il momento una mera operazione di marketing, con prestazioni assolutamente deludenti, ben lontane da quelle del compagno di squadra, molto più di quanto non raccontino i soli 42 punti di distacco in classifica. Sir Lewis non è più il re della F1, sembra un lontano parente di quel pilota che con la Mercedes fagocitava tutto e tutti, ed in molti pensano che sia arrivato il momento giusto per salutare la massima formula.

Hamilton, per Gunther Steiner potrebbe ritirarsi

In una recente intervista, Gunther Steiner, ex team principal della Haas, ha parlato della crisi di Lewis Hamilton e delle sue possibili scelte future: “Lewis ha perso la fiducia in sé stesso, se non ci credi, non puoi esibirti al meglio. Non si diventa certo più veloci invecchiando, ma lui può ovviamente guidare ad un buon livello per qualche altro anno. Tuttavia, se non hai più amore e non ti piace più, allora non ha senso, è meglio dire che ci hai provato, ma non ha funzionato e che ti arrendi. Forse dopo tornerà più rilassato, così le sue prestazioni miglioreranno. Ma forse no, allora possono immaginare quello che dirà a fine anno“.

Secondo Steiner, Hamilton potrebbe pensare al ritiro anche a fine anno: “Potrebbe tornare più rilassato dopo la pausa estiva, ma se ciò non accadrà è probabile che dirà basta e che tutto ciò non fa più per lui per un’altra stagione. Ha molti interessi che vanno fuori dalla F1, ed è un marchio a sé stante. Molti piloti hanno bisogno di questo sport come rampa di lancio per quello che arriverà alla fine della carriera, ed il fatto che lui sia già così famoso renderà più facile la fine della carriera di Lewis“.