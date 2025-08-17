MotoGP GP Austria, Gara: Marquez rompe il tabù di Spielberg, Bagnaia sempre più in crisi

La MotoGP scende in pista in Austria, dove trionfa ancora Marc Marquez davanti ad un eroico Aldeguer. Terzo Bezzecchi, mentre Bagnaia crolla ed è solo ottavo. Caduta per Jorge Martin.

Non c’è niente da fare per nessuno, ed ormai il sospetto è che Marc Marquez possa davvero vincerle tutte. Lo spagnolo ha vinto per la prima volta il Gran Premio d’Austria, sorpassando Marco Bezzecchi ad otto giri dalla fine e controllando il rientro finale di un sensazionale Fermin Aldeguer, secondo sulla Ducati del Gresini Racing. Per il sesto week-end di fila, il nativo di Cervera ha vinto sia la Sprint Race che la gara domenicale. Terzo posto per Bezzecchi sull’Aprilia, che ha patito un finale di gara non brillante.

Ottimo il quinto posto di Enea Bastianini sulla KTM, subito dietro ad un Pedro Acosta che negli ultimi giri ha dovuto rinunciare al sogno del podio. Giunge sesto Joan Mir, autore di una splendida gara sulla Honda, davanti a Brad Binder. Ancora una volta, Pecco Bagnaia delude e non va oltre l’ottavo posto, a seguito di un’ultima parte di gara drammatica. Dietro di lui Raul Fernandez ed Alex Marquez, che ha pagato il Long Lap Penalty.

MotoGP, Bagnaia crolla in ottava posizione

Pole position per Marco Bezzecchi nel ritorno in azione della MotoGP in Austria, ed al contrario della Sprint Race, l’alfiere dell’Aprilia parte molto forte. Splendido il duello tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez nelle prime battute, i quali si contendono la seconda posizione. Pecco resiste però solo per un giro e mezzo, per poi cedere il passo alla superiorità del compagno di squadra. Alex Marquez prova a farsi sotto a Bagnaia, ma deve poi scontare il Long Lap Penalty per il contatto con Joan Mir della gara precedente.

Il passo di Bezzecchi è molto buono, con Marquez che però inizia a recuperare qualche decimo sino a farsi sotto al rivale. Nel frattempo, Bagnaia risponde a Pedro Acosta e trova un buon ritmo, mettendo al sicuro il terzo posto, non perdendo troppo terreno rispetto alla coppia di testa. Brutta caduta per Jorge Martin, che durante la scivolata resta con il piede incastrato sotto la sua moto, e la speranza è che il campione della MotoGP non abbia subito danni.

Davanti a tutti, Bezzecchi continua a gestire la vetta, mentre Acosta e Fermin Aldeguer si fanno sotto a Bagnaia, che appare in difficoltà. Acosta attacca Bagnaia e lo svernicia dopo un contatto, che apre la strada anche al sorpasso dello spagnolo del Gresini Racing. Nel frattempo, si scatena uno spettacolare duello tra Marquez e Bezzecchi, in una battaglia che dura per circa un paio di giri.

Dopo aver risposto in un paio di occasioni, l’alfiere dell’Aprilia deve cedere alla Ducati #93 ad otto giri dalla fine, permettendo allo spagnolo di involarsi. Va a fuoco la Ducati di Fabio Di Giannantonio, in una gara che termina con un ritiro alla fine di un week-end terribile. Crollo totale per Bagnaia, che cala in sesta posizione subendo l’attacco della KTM di un positivo Enea Bastianini, mentre Aldeguer si fa sotto nei confronti di Bezzecchi.

Spettacolare la gara di Aldeguer, il quale si libera dell’Aprilia del poleman, mettendosi in caccia del battistrada. Nel finale però Marquez è irraggiungibile e vola a vincere, seguito dal connazionale e da Bezzecchi. Disastro completo per Bagnaia che subisce anche il sorpasso dalla Honda di Joan Mir e giunge solo in ottava posizione. Prossimo appuntamento a Balaton domenica prossima.