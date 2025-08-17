Marc Marquez continua a dominare la scena in questa MotoGP, ma il destino lo ha messo di nuovo davanti a Valentino Rossi. Ecco cosa è accaduto prima della partenza della Sprint Race.

Il fine settimana del Gran Premio d’Austria ha visto la MotoGP tornare in azione dopo un mese di pausa, e non sono mancate le emozioni e le sorprese. Marc Marquez ha vinto la Sprint Race davanti al fratello Alex, mentre Pecco Bagnaia è stato costretto al ritiro per un non meglio precisato problema ad uno pneumatico, quello posteriore. Marco Bezzecchi ha siglato la pole position, la prima dell’Aprilia dopo quasi un anno di distanza.

Tuttavia, il passo gara di Marquez è stato nuovamente devastante, in un fine settimana in cui è presente nel paddock anche Valentino Rossi. Secondo quanto raccontato da Bezzecchi stesso, il “Dottore” è stato fondamentale con alcuni consigli che lo hanno aiutato per ottenere la pole position. Prima del via della “garetta” del sabato, Marc ed il grande rivale si sono incrociati all’interno della corsia box, ed il gelo è stato evidente. Il nativo di Cervera ha poi commentato quanto accaduto.

Marquez, la sua versione dell’incontro con Valentino Rossi

Prima della partenza della Sprint Race del Gran Premio d’Austria, dominato da Marc Marquez, le telecamere hanno mostrato un episodio che ha già fatto il giro del web. Marc e Valentino Rossi si sono incrociati nella pit-lane, ma tra i due non c’è stato alcun saluto. La sensazione è che il nativo di Cervera non abbia visto minimamente il nove volte campione del mondo, essendo molto concentrato sul via della gara. Il “Dottore” ha accennato un sorriso in quel momento, ma non c’è stato alcun commento da parte sua.

Marquez ha raccontato di non aver visto il pilota di Tavullia, apparendo molto concentrato nei momenti precedenti al via della corsa: “Se devo essere onesto, giuro che non l’ho proprio visto, ero concentrato per i fatti miei e stavo guardando a terra inquinamento del momento. Mentre guidavo l’ho visto un paio di volte in questo fine settimana, perché avendo il cappellino giallo lo si vede quando entro ai box. Per i tifosi e per tutto il motociclismo, è un piacere che Valentino sia presente qui al circuito per difendere i colori della sua squadra“.