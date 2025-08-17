Pecco Bagnaia ha vissuto un’altra gara da incubo in Austria, chiudendo con un mesto ottavo posto. Luigi Dall’Igna, boss di Ducati Corse, non nasconde la delusione ed esalta Fermin Aldeguer.

Per Pecco Bagnaia il 2025 è sempre più negativo, ed anche il Gran Premio d’Austria, che aveva vinto in tre occasioni negli ultimi tre anni, è stato un incubo. Dopo il ritiro della Sprint Race, il tre volte iridato non è andato oltre l’ottavo posto in gara, un risultato oggettivamente inaccettabile quando si guida una Ducati del team factory, che con Marc Marquez ha vinto per la sesta volta di fila. Pecco sembrava poter tenere almeno il terzo posto dato il ritmo mostrato nella prima parte di corsa, ma poi c’è stato un tracollo totale.

Chiunque è arrivato alle spalle di Bagnaia è riuscito a prendersi la posizione su di lui senza difficoltà, per poi scavare un vero e proprio solco. Nel frattempo, Fermin Aldeguer chiudeva in seconda piazza dopo una rimonta esaltante, un segnale importante per colui che la Ducati ha deciso di mettere sotto contratto come pilota ufficiale. E dalle dichiarazioni arrivate da parte di Luigi Dall’Igna, il futuro di Pecco non è affatto roseo, con Aldeguer che inizia a mettere una certa pressione al tre volte iridato.

Bagnaia, arriva la sentenza di Dall’Igna

Al termine del Gran Premio d’Austria, Luigi Dall’Igna è stato intervistato ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“, esaltando lo splendido secondo posto ottenuto in rimonta da Fermin Aldeguer sulla Ducati del Gresini Racing: “Fermin ha fatto una gara incredibile, non ha commesso un singolo errore. Qua oggettivamente non è facile, è una pista abbastanza complicata. Lui sta crescendo in maniera eccezionale e sarà sicuramente il futuro della Ducati“.

Non è mancata la delusione per la gara di Pecco Bagnaia, che su una pista amica è del tutto precipitato: “Ogni gara che passa è un’occasione sprecata per cercare di migliorarsi. Ha fatto un bel fine settimana durante i turni di prova, nella Sprint Race ha avuto un problema che dobbiamo ancora capire. La gara della domenica è stata probabilmente sotto tono e dobbiamo capire cosa è accaduto“. Ancora una volta, dunque, il tre volte campione del mondo è stato molto deludente, e per lui la situazione si fa sempre più complessa, anche guardando alle scelte future che verranno fatte dalla casa di Borgo Panigale in termini di piloti.