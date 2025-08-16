Marc Marquez sta regnando nella MotoGP di questa stagione, con una superiorità impressionante nei confronti dei rivali. Anche Casey Stoner ha riconosciuto quanto di buono sta facendo il nativo di Cervera.

La MotoGP ha regalato grandi emozioni nel corso degli ultimi anni, con vari piloti che si sono succeduti al trono dopo la fine del dominio di Marc Marquez con la Honda. Joan Mir si è imposto nel 2020, seguito da Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia ed Jorge Martin. Tuttavia, con il recupero dell’integrità fisica ed il passaggio alla Ducati, il nativo di Cervera è tornato a far vedere chi è il migliore, dimostrandosi inarrivabile nel corso del 2025. Sino ad oggi, Marc ha vinto 8 gare su 12, con un margine enorme in classifica sugli inseguitori.

Se dovesse continuare con questo andamento da rullo compressore, Marquez potrebbe chiudere il mondiale anche in Giappone, sul tracciato di Motegi, la casa della Honda, dove ha ottenuto l’ultimo podio con la casa giapponese nel 2023. La Ducati non è più superiore alla concorrenza come negli anni passati, come dimostrano i passi da gigante fatti dall’Aprilia, ormai una presenza costante sul podio come Marco Bezzecchi. Eppure, il leader del mondiale riesce sempre a metterci tanto del suo, ed ha costruito un gap incolmabile sia sul piano tecnico che su quello della posizione nel mondiale.

Marquez, Stoner lo incorona come il migliore in MotoGP

Intervistato da “DAZN Spagna“, Casey Stoner ha detto la sua sulla superiorità espressa da Marc Marquez sino ad oggi nel 2025 con la Ducati: “Credo che Marc stia facendo davvero un lavoro incredibile in questa stagione. Sta dominando un’epoca in cui non è affatto facile farlo, con le limitazioni che ci sono e con tutte le moto simili. Ed i piloti faticano a mostrare le loro qualità. Lui è capace di tirare fuori qualcosa in più rispetto agli altri, vederlo è pazzesco. Lui è il pilota più talentuoso sulla griglia, credo sia sempre stato chiaro nel corso di questi anni“.

Stoner ha poi voluto offrire un consiglio a tutti i rivali di Marquez: “In questa stagione, provare a batterlo è molto difficile, tutti sono in difficoltà perché cercano una soluzione, ma non c’è alcuna formula magica. A volte è necessario guardarsi più a fondo dentro e provare ad adattarsi e per poi migliorare. Se stai cercando qualcosa di speciale che possa fare la differenza sulla moto, sarà difficile trovare qualcosa di concreto. Devi cercare qualcosa di diverso“.