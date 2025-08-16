MotoGP GP Austria, Sprint Race: Marc Marquez è inattaccabile, altro flop per Bagnaia

La MotoGP torna in azione con la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, che vede trionfare Marc Marquez davanti al fratello Alex. Terzo Pedro Acosta che precede Marco Bezzecchi, ritiro per Pecco Bagnaia.

Dopo un mese di sosta, la MotoGP torna in azione per il Gran Premio d’Austria, ma la musica non cambia affatto. Marc Marquez ha giganteggiato al Red Bull Ring, portandosi a casa il successo in sella alla Ducati del team ufficiale. Sesto successo consecutivo per il #93 nella “garetta” del sabato, maturato davanti ad Alex sulla moto del Gresini Racing. Il podio lo ha completato Pedro Acosta sulla KTM, davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi.

Positivo il quinto posto di Brad Binder, seguito da Fermin Aldeguer ed Enea Bastianini. L’ottava piazza è di Fabio Di Giannantonio, davanti alla Honda di Johann Zarco ed a Jorge Martin che ha completato la top ten. Come vi sarete accorti, tra i primi non è presente Pecco Bagnaia, costretto al ritiro da un non meglio precisato problema alla gomma posteriore, a seguito di una partenza terribile.

MotoGP, Bagnaia perde tutto al via ed i Marquez festeggiano

L’Aprilia ha festeggiato la prima pole position stagionale al Gran Premio d’Austria, appuntamento con cui la MotoGP torna in azione dopo un mese di stop. Marco Bezzecchi viene però infilato al via da Alex e Marc Marquez, autori di uno spunto perfetto come al solito, mentre Pecco Bagnaia sbaglia nuovamente tutto. Il tre volte iridato, che ha dominato qui negli ultimi anni, ha distrutto la sua Sprint Race sin dai primi metri.

Partito dal terzo posto, ha subito una slittata clamorosa scivolando al 14esimo posto, intraversandosi anche in maniera pericolosa. Davanti a tutti è netto il dominio dei due fratelli Marquez, inseguiti da Pedro Acosta e da un Bezzecchi che fatica a tenere il passo dei primi tre. Bagnaia, nel frattempo, resta in 14esima posizione, addirittura attaccato da Jorge Martin, anche lui protagonista di una partenza non facile. Dopo essere crollato in fondo al gruppo, Pecco rientra ai box e si ritira, per dei motivi non chiari, almeno nell’immediato.

La battaglia per la vittoria è tra Alex e Marc, che allungano decisamente su Acosta, il quale, inizialmente, aveva creduto che il successo fosse possibile. Il dominatore di questa MotoGP passa al vertice nella seconda metà di gara, allungando senza problemi sul fratello e costruendo un gap importante. Nel frattempo, emerge che il problema di Bagnaia sia legato alla gomma posteriore, ma non è chiaro se è stato la causa o una conseguenza della brutta partenza. Marc vola a vincere davanti ad Alex, con Acosta che resiste a Bezzecchi ottenendo il podio. Alle 14:00 di domani la partenza della gara.