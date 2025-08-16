Il mondiale di F1 è attualmente in vacanza, e tornerà in azione tra due settimane in Olanda. Nei giorni attorno a Ferragosto, c’è stato uno spavento per uno dei piloti più amati del Circus, ecco le sue condizioni.

Sono settimane di pausa, come da tradizione, per il mondo della F1 nel mese di agosto. I tempi in cui si correva anche a Ferragosto sono lontani, e piloti e squadre si stanno godendo qualche giorno di relax prima di tornare in azione. Nell’ultimo week-end del mese si correrà il Gran Premio d’Olanda, sul tracciato di Zandvoort, dove è lecito attendersi un’altra prova di forza della McLaren. Lo scorso anno, Lando Norris fu dominante a casa di Max Verstappen, vincendo dopo aver fatto segnare la pole position.

Norris è l’unico ad aver battuto Super Max sulla sua pista di casa, dopo le tre affermazioni consecutive ottenute tra il 2021 ed il 2023. La Ferrari non arriverà di certo con i favori del pronostico su una pista dove ha sempre fatto fatica, e solo i miracoli di Charles Leclerc hanno regalato, nel 2022 e nel 2024, due terzi posti al Cavallino alle porte di Amsterdam. Nel frattempo, c’è stato uno spavento non da poco nel paddock di F1, a seguito di un incidente in moto che ha visto protagonista un ex pilota.

F1, incidente in moto per Daniel Ricciardo

Nelle ultime ore, il sito web “PlanetF1.com” ha diffuso una notizia che sembrava poter assumere contorni drammatici, anche se poi l’allarme è rientrato. Daniel Ricciardo, ex F1 con Red Bull, Toro Rosso, Racing Bulls e Renault, è stato coinvolto in un incidente in moto, nel Queensland, in Australia. Da quel poco che è emerso, l’australiano sarebbe sotto le cure del Mossman Hospital ed è apparso di buon umore nonostante lo spavento.

In base al report iniziale, Ricciardo aveva avuto un brutto incidente, ma le sue condizioni ora non desterebbero preoccupazione. Ricciardo ha riportato solo una leggera frattura della clavicola, mentre stava attraversando la foresta pluviale di Daintree, a circa 50 km di distanza dall’ospedale dove è ora ricoverato. Proprio recentemente, l’ex F1 era tornato a parlare della sua vita, allontanando un ritorno nel Circus: “Ho imparato ad apprezzare maggiormente le piccole cose, ma anche l’importanza della famiglia e degli amici“. L’approdo in Cadillac di cui si era tanto discusso pare allontanarsi, e non possiamo far altro che augurare un in bocca al lupo al simpatico pilota di origini italiane.