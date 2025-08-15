I piloti di F1 incassano delle cifre eccezionali, ed oltre allo stipendio che incassano dalle loro squadre si aggiungono anche i bonus legati ai risultati e gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni.

Il mondiale di F1 è la massima espressione del motorsport su quattro ruote, la classe regina a cui tutti i giovani talenti ambiscono. Arrivare nel Circus non è certo un’impresa da poco, occorre avere a disposizione un budget non indifferente per effettuare la scalata dalle classi minori sino a giocarsi un posto nei 20 piloti più forti del mondo. Una volta raggiunto il Circus, si arriva a guadagnare cifre pari a svariati milioni di dollari a stagione, ma va detto che la vita non è certo rilassante.

Al giorno d’oggi, si iniziano le stagioni a febbraio (nel 2026 i test si disputeranno addirittura a gennaio), con il gran finale di Abu Dhabi in programma a dicembre. In sostanza, si è tutto l’anno in viaggio, per cercare di mostrare al meglio il proprio valore. Gli stipendi che vi andremo a riportare nelle prossime righe, riportati sul sito web “AlVolante.it“, vedono Max Verstappen primeggiare, seguito a stretto giro da Lewis Hamilton. I due piloti più popolari e vincenti della F1 hanno un grosso distacco sugli inseguitori.

F1, Hamilton e Verstappen sfondano i 60 milioni di dollari l’anno

I piloti di F1 non faticano di certo ad arrivare a fine mese, ed è ovvio che più si è vincenti e blasonati, più si può guadagnare maggiormente. Quelli che vi mostreremo ora sono solamente le quantità di denaro derivanti dagli stipendi, ovvero ciò che i piloti incassano dalle loro squadre. Ciò significa che sono esclusi i bonus che derivano dalle sponsorizzazioni e dai risultati delle singole tappe o dei campionati. Resterete sorpresi dalle cifre mostruose che girano nel paddock della massima formula del motorsport.