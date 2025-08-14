La Ducati sta dominando la scena in MotoGP, e diversi anni fa ci regalò un vero e proprio gioiello di eleganza e stile che scese in pista una sola volta. Appartenne ad un campione indimenticabile.

Il marchio che più di tutti sta lasciando il segno in MotoGP nel corso degli ultimi anni è senza dubbio la Ducati, in grado di imporre un dominio che raramente si era visto in top class. Dopo i due titoli vinti da Pecco Bagnaia nel biennio 2022-2023, è toccato ad Jorge Martin salire sul tetto del mondo lo scorso anno, ed a breve, lo spagnolo abdicherà per cedere il suo trono a Marc Marquez, dominatore incontrastato di questa stagione, la sua prima con il team ufficiale.

Molti anni fa, nel 2007 per la precisione, fu Casey Stoner a portare la casa italiana al mondiale per la prima volta, per poi correre da protagonista anche nel 2008. Alla fine di questa stagione, sulla Ducati salì Nicky Hayden, ingaggiato con un contratto a partire dal 2009. La prima presa di contatto con la Desmosedici avvenne nei test di fine stagione a Valencia. Ora quel bolide andrà all’asta, ed il suo valore è davvero elevatissimo, per veri collezionisti.

Hayden, la sua Ducati ha un valore stimato di 240.000 sterline

La Ducati Desmosedici GP8 guidata da Nicky Hayden ai test di Valencia del 2008 sarà battuta all’asta da RM Sotheby’s, in un evento che si terrà sabato 16 di agosto a Monterey, in California, durante la Monterey Car Week. Come potete vedere da questo scatto, la livrea della moto è totalmente a stelle e strisce, tanto per ribadire le origini di “Kentucky Kid”, come era affettuosamente soprannominato il campione del mondo 2006, scomparso a Cesena nel maggio del 2017 a seguiti di un incidente in bicicletta. Tuttavia, questa speciale livrea fu adottata per vincoli contrattuali, visto che l’americano era ancora sotto contratto con la Honda, e non poteva ancora esibire gli sponsor della casa di Borgo Panigale.

Sono presenti, sulla moto, dettagli come adesivi e targhette con la sigla “NH”, che appaiono su telaio, cerchi e tubi dei freni, ed il telaio è proprio quello originale, del 2008. Alcuni componenti sarebbero da mettere a punto, ed è infatti stato spiegato che si tratta di una show bike. Con qualche intervento sul motore, tuttavia, la Ducati Desmosedici GP8 potrebbe essere rimessa in pista. RM Sotheby’s, per la Ducati di Hayden, stima un prezzo di vendita compreso tra le 165.000 e le 240.000 sterline, ovvero un prezzo, se considerata la somma più elevata, di quasi 280.000 euro.