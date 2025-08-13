Juan-Pablo Montoya, protagonista degli anni Duemila della F1, crede che in Ferrari i tecnici stiano iniziando a seguire la direzione di Lewis Hamilton. Per Charles Leclerc le cose potrebbero complicarsi.

Alla pausa estiva, i due piloti della Ferrari si ritrovano mestamente in quinta e sesta posizione nel mondiale piloti, con Charles Leclerc che ha conquistato 151 punti, contro i 109 di Lewis Hamilton. Il gap di 42 lunghezze tra i due alfieri del Cavallino, tuttavia, non è sufficiente per spiegare quale sia stata la reale differenza di performance tra i due piloti. Il monegasco ha sin qui stravinto il confronto interno, conquistando tutti i podi della Scuderia modenese ed anche l’unica pole position a Budapest.

Hamilton avrà anche vinto la Sprint Race di Shanghai, ma per il resto non ha mai retto il confronto, se non in sporadici casi come Silverstone, una delle sue piste preferite. Leclerc riesce a tirare fuori il massimo da una SF-25 ben lungi dall’essere competitiva, mentre Sir Lewis non ha mai trovato il feeling richiesto, così come gli era capitato anche con le Mercedes dell’era ad effetto suolo. La seconda parte di stagione ci dirà se la situazione potrà migliorare o meno per il sette volte campione del mondo, che sino ad oggi è stato l’ombra di sé stesso.

Leclerc, secondo Montoya la vita si complicherà per lui

Intervistato da “AS Colombia“, Juan-Pablo Montoya ha analizzato le difficoltà di Lewis Hamilton al volante della Ferrari, che hanno fruttato uno score chiaramente a favore di Charles Leclerc in questa prima parte di stagione: “Lewis ha l’obiettivo di battere Charles, sta sostenendo uno sforzo enorme. Sta lavorando molto duramente, ma la macchina non si adatta alle sue caratteristiche. Gli ingegneri stanno iniziando a capire, ma non hanno ancora capito quanto sia difficile guidare quest’auto, con queste caratteristiche“.

Montoya crede che per Leclerc le cose possano peggiorare nel caso in cui la Ferrari dovesse riversare le proprie attenzioni su Hamilton: “Charles sembra molto veloce, perché lui riesce a gestire il comportamento della vettura. Credo che man mano che la Ferrari andrà ad adattare la vettura allo stile di Lewis, lui si sentirà più a suo agio, e la vita diventerà più difficile per Charles. Fino ad oggi, non è stato un confronto troppo difficile per lui, ma vedremo cosa accadrà in futuro“. Il colombiano avrà ragione? Lo scopriremo nelle prossime tappe, ma al momento la differenza tra i due ferrarista appare sin troppo marcata.