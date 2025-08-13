La stagione 2025 di cui si è reso protagonista Marc Marquez ha ben pochi precedenti nella storia della MotoGP. Scopriamo i record che potrebbe portare a casa nel caso in cui dovesse continuare in questo modo.

Un dominio totale, che non lascia scampo ai rivali, costringendoli a lottare per il secondo posto. Si può sintetizzare così la stagione di Marc Marquez, la prima con il team factory di casa Ducati. In 12 week-end, ha portato a casa 8 vittorie di tappa ed 11 successi nelle Sprint Race, lasciandone solo una al fratello Alex, che si impose nel sabato di Silverstone. Nelle ultime cinque gare, il nativo di Cervera ha ottenuto 185 punti su altrettanti disponibili, vincendo, da Aragon in poi, entrambe le corse previste nei fine settimana.

Tanti record potrebbero cadere, a cominciare dal margine sul secondo classificato. In primis, mai nessuno era arrivato alla pausa estiva con 120 punti di margine sul primo inseguitore, e nella sua migliore stagione su questo fronte, il 2019, aveva chiuso il campionato con 151 lunghezze di vantaggio sul secondo. Visto il rullo compressore che è stato sino ad oggi, Marquez si appresta a fare molto meglio nel 2025, a 32 anni e su una moto che ha scoperto da pochi mesi. Senza dimenticare tutti gli infortuni che gli sono capitati in questi anni.

Marquez, ecco i primati che si appresta a battere

Il record di vittorie di Marc Marquez risale al 2014, stagione in cui dominò dall’inizio alla fine con la Honda, imponendosi in 13 occasioni. Tuttavia, terminò il campionato con “solo” 67 punti di vantaggio sul primo rivale. Nel 2011, Casey Stoner vinse 10 gare chiudendo con un vantaggio di 90 lunghezze. Jorge Lorenzo, ancor prima, nel 2010, vinse 9 gare, chiudendo con 138 punti di margine nei confronti del suo primo inseguitore, ma meglio di lui fece Valentino Rossi, che nei primi anni Duemila era letteralmente imbattibile in top class.

Andando nel dettaglio, Valentino Rossi chiuse con 147 punti sul secondo, e Marquez si appresta a batterlo nuovamente come già fatto nel 2019. Ma la cosa incredibile è che farà tutto questo a 32 anni, confermandosi forse come il migliore di sempre, in grado di superare anche i momenti più bui della sua carriera, quando tutti lo davano per finito. Proseguendo a questo ritmo, Marc potrebbe laurearsi campione del mondo al Gran Premio del Giappone, previsto per il 28 di settembre. Vincere con la Ducati a casa della Honda sarebbe la ciliegina sulla torta, la conferma finale di una rinascita completa, partita proprio dall’addio ai giapponesi di due anni fa.