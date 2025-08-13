Jorge Lorenzo si è ritirato ormai da diversi anni, ma nelle occasioni in cui fornisce il proprio parere, è sempre pungente. Il maiorchino reputa Marc Marquez il migliore in assoluto.

La battaglia sta per ripartire in MotoGP, e dopo una lunga pausa estiva durata quasi un mese, il Gran Premio d’Austria riporterà in azione i nostri beniamini. La pista di Spielberg è una delle più interessanti della stagione, vista la presenza di lunghi rettilinei, che favoriscono i duelli, così come di una sede stradale molto ampia e di violente staccate. Si tratta di una delle poche piste dove Marc Marquez non ha mai vinto, dal momento che la Ducati qui ha sempre primeggiato, anche quando il nativo di Cervera dominava i campionati con la Honda, grazie alla superiorità motoristica della Desmosedici.

Pecco Bagnaia ha sfruttato alla grande tale vantaggio negli ultimi anni, imponendosi per ben tre volte tra il 2022 ed il 2024, ma non sarà facile reggere il confronto con un Marc in versione stellare. Sino a questo momento, abbiamo rivisto il Marquez che dominava contro Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Dani Pedrosa, in un’epoca in cui, con tutto il rispetto per la MotoGP di oggi, il livello dei piloti era decisamente migliore. E lo stesso Lorenzo ci ha tenuto a sottolineare la netta superiorità dell’otto volte campione del mondo.

Marquez, secondo Lorenzo è superiore a Valentino Rossi

In un’intervista riportata da “MotoSan“, Jorge Lorenzo ha nuovamente parlato di un tema da cui si discute da diversi anni, ovvero chi sia il pilota più forte di sempre in MotoGP. Dirlo con certezze è molto difficile dato le diverse epoche che si sono succedute, ma il maiorchino ha citato i grandi fenomeni dell’era moderna, ovvero Marc Marquez, Casey Stoner, Valentino Rossi e lui stesso. Si tratta di quattro fenomeni che hanno segnato l’ultimo ventennio della top class, e tra cui è molto difficile scegliere.

Lorenzo è stato molto chiaro sul tema, indicando in Marquez il pilota migliore stando ai numeri: “Marc è un fenomeno, è arrivato alla Ducati con molta meno esperienza di Pecco ed è stato subito più veloce. Lui è uno di quei piloti che appaiono ogni 10, 15 anni, e che sono all’altezza di me, Valentino Rossi o Stoner. Anzi, guardando i numeri credo che sia anche migliore rispetto a noi, anche se gli manca ancora un titolo mondiale per raggiungere Valentino Rossi“.