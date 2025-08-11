Max Verstappen resterà in Red Bull nel 2026, ma c’è chi sogna di vederlo in Ferrari in chiave futura. Tuttavia, secondo l’ex F1 Johnny Herbert non lo vedremo mai a Maranello al posto di Lewis Hamilton.

Nel corso della pausa estiva, si parla molto di futuro nel paddock della F1, dal momento che il campionato in corso è ormai riservato solamente alla sfida tra i due piloti della McLaren. Chi sperava di vedere una lotta almeno con Max Verstappen si è dovuto arrendere ben presto, visto che il gap dopo Budapest è salito a ben 97 punti da Oscar Piastri, che ha a disposizione, così come Lando Norris, una MCL39 davvero stellare, troppo superiore alla concorrenza. Viceversa, la RB21 pare essere crollata, come ha confermato il Gran Premio di Ungheria.

Il nativo di Hasselt ha chiuso al nono posto, con 72 secondi di ritardo dal vincitore, battuto, oltre che da McLaren, Mercedes e Ferrari, anche da piloti che avevano a disposizione vetture come l’Aston Martin, la Kick Sauber e la Racing Bulls. In buona sostanza, la Red Bull era la settima forza a Budapest, e nulla lascia presagire ad un miglioramento sostanzioso in vista delle prossime gare. Il futuro di Verstappen è ancora tutto da scrivere dal 2027 in avanti, dal momento che la permanenza in Red Bull per il prossimo anno pare ormai certa. Il futuro in Ferrari è poco credibile, almeno per un ex pilota.

Verstappen, secondo Herbert non arriverà in Ferrari

In un’intervista concessa a “Grosvenor Casino“, Johnny Herbert ha affrontato un tema molto discusso, ovvero quello del potenziale ritiro di Lewis Hamilton e di un conseguente addio alla Ferrari al termine della stagione 2026. In quel caso, molti pensano che Max Verstappen possa legarsi al Cavallino in un frangente di quel tipo, dal momento che il suo futuro in Red Bull pare assicurato solo per la prossima stagione. Uno scenario che però non convince proprio tutto.

Herbert è stato lapidario in tal senso, e non vede possibile il passaggio di Super Max alla Scuderia modenese: “Nel caso in cui si dovesse ritirare Hamilton, non credo che arriverebbe Verstappen, penso che la Ferrari potrebbe puntare su un giovane, oppure credo che potrebbe tornare Sainz dato che ho letto che direbbe sempre di sì ad un’eventuale chiamata. Adesso in Williams sta facendo più fatica del previsto, ma a Maranello era andato veramente forte, ed è stato allo stesso livello di Leclerc ed in fin dei conti Sainz è ancora giovane