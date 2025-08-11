La Ferrari ha vissuto un 2025 molto deludente, ed ora è necessario ripartire per cercare di costruire un progetto vincente con il nuovo regolamento tecnico. Frederic Vasseur ha fiducia nella propria squadra.

Tra pochissimi mesi, le rivoluzionate vetture di F1 che risponderanno ai regolamenti 2026 toccheranno l’asfalto di Barcellona, per la prima tornata di test invernali. Ci sono molti dubbi in merito a questa nuova era del Circus, nella quale debutteranno nuove power unit, con la parte elettrica che andrà a generare il 50% della potenza, a parità con quella termica. La Ferrari avrà una nuova occasione per chiudere il gap tecnico con i rivali, nella speranza di imbroccare il progetto vincente.

Non potranno esserci scuse a Maranello, e Frederic Vasseur si giocherà tutta la propria credibilità dopo che John Elkann e Benedetto Vigna hanno scelto di rinnovargli il contratto anche per i prossimi anni. La Ferrari avrà l’obbligo di giocarsi il titolo mondiale, ed il team principal ha effettuato la solita promessa ai tifosi. Nel corso dell’ultimo inverno, ne abbiamo sentite fin troppo, salvo poi accusare il solito gap imbarazzante nelle qualifiche della prima gara stagione. Ulteriori fallimenti non possono e non devono essere tollerati.

Ferrari, Frederic Vasseur ed il tempo che serve per vincere

Frederic Vasseur ha rilanciato la sfida della Ferrari, parlando dell’obiettivo per il prossimo anno: “Il progetto del 2026 è una sfida molto grande, dobbiamo essere tutti allineati per riuscire a gestirlo. Abbiamo un obiettivo chiaro, tutti in azienda stanno spingendo nella stessa direzione. Non è un segreto che la Ferrari voglia tornare a vincere il campionato e faremo di tutto per riuscire a farlo. Penso che abbiamo fatto un discreto passo in avanti su tutte le aree, ma ora c’è bisogno di più tempo per mettere insieme tutto nella sfida per il 2026. Si tratta di una buona occasione, se riesci a vincere in F1 è grandioso, ma con questa squadra sarebbe molto più emozionante“.

Vasseur ha poi spostato l’attenzione sul fatto che per vincere nel Circus ci sia bisogno di parecchio tempo: “In generale, per vincere in F1 ci vuole tempo, ed anche alla Ferrari è così, come si è visto con Jean Todt, ma anche con Christian Horner alla Red Bull. Sono storie di successo entrambe, ma hanno richiesto diverse stagioni. Ci vogliono anni per costruire una squadra e reclutare le persone che vuoi avere con te, poi ci vuole tempo per lavorare insieme“.