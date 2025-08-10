Michael Schumacher, che da anni lotta per la vita dopo il terribile incidente sulle nevi di Meribel, è stato un’icona per i tifosi della Ferrari, ma anche per tutto la squadra. Gino Rosato è tornato su quel periodo d’oro.

La Ferrari non sa più vincere, imprigionata in una maledizione che dura ormai da 17 anni, quando Felipe Massa e Kimi Raikkonen regalarono le ultime soddisfazioni ai tifosi del Cavallino. Michael Schumacher, poco tempo prima, aveva dominato la scena per 5 lunghi anni consecutivi, riportando la Scuderia modenese al vertice dopo un digiuno durato oltre un ventennio. Da quell’epoca sembra essere passata una vita, e l’impressione è che, senza il Kaiser di Kerpen e quella squadra inviabile, la casa di Maranello starebbe ancora aspettando un titolo dal 1979.

Schumacher fu in grado di riportare al vertice una Ferrari che sembrava morta, circolandosi di gente di altissimo livello, di professionisti veri, guidati da una passione reale per il Cavallino, un’appartenenza che oggi è andata perduta. Il sette volte campione del mondo era un rullo compressore, una forza della natura sulle piste di tutto il mondo, ed un punto di riferimento di questo tipo manca maledettamente al giorno d’oggi. Il racconto di un membro di quella squadra ha messo i brividi ai fan.

Schumacher, le emozionanti parole di Gino Rosato

Intervistato al podcast “Pit Stop“, Gino Rosato, membro storico del team Ferrari, ha raccontato un aneddoto da brividi: “Ogni pilota di F1 si dovrebbe chiedere cosa succedere se portasse tutto il suo team su un tetto di un palazzo di 20 piani e dicesse a tutti di buttarsi. Se Michael Schumacher ci avesse portato su quel tetto e ci avesse detto di buttarci, lo avremmo fatti tutti. Ergersi a guida del team e farci sentire coinvolti è un qualcosa che non si può insegnare, è un dono naturale, ma è anche la prima cosa a cui un leader dovrebbe pensare“.

Michael Schumacher era dotato di un carisma eccezionale, e Rosato lo ha rimarcato anche in seguito: “Michael aveva questo dono, riusciva ad essere molto vicino a tutti quanti, non ho mai visto nessuno generoso come lui sotto questo profilo. Oltre ad essere un gigante in pista aveva questa abilità unica nel riuscire a trasformare tutta la squadra in una famiglia, anche se i meccanici guadagnavano 6-7 mila dollari al mese e lui 100 milioni ogni anno. Si prendeva cura di tutti, guidava la squadra grazie al suo esempio“.