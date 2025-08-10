Giancarlo Minardi, un uomo di una certa cultura motoristica, ha fatto il punto della situazione su ciò che sta accadendo in Ferrari. Ecco la sua analisi del momento di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

La prima parte di stagione è andata in archivio, ed il bilancio in casa Ferrari è nuovamente in rosso, e non certo per il celebre colore delle auto schierate dalla Scuderia modenese. In 14 gare non è arrivata neanche una vittoria, ed il Cavallino non è mai stato in grado di contendere sino all’ultimo un successo di tappa, se escludiamo la Sprint Race di Shanghai in cui si è imposto Lewis Hamilton. Dopo aver perso per soli 14 punti il titolo costruttori lo scorso anno, l’obbligo era quello di competere con la McLaren, ma sin dall’Australia si era compreso che ciò sarebbe stata un’utopia.

La SF-25 è l’ennesima auto sbagliata, bisbetica, incomprensibile per piloti ed ingegneri. Va forte alle volte, e neanche i responsabili della Scuderia ne capiscono i motivi quando ciò accade. Il flop di Budapest ha fatto capire che anche la nuova sospensione posteriore non ha risolto nulla, ed il fatto che il fondo previsto per Baku sia stato cancellato lascia intendere che la Ferrari abbia definitivamente mollato il colpo. Ed anche i piloti mostrano dei segni di cedimento.

Ferrari, Gian Carlo Minardi parla di Hamilton e Leclerc

In alcune dichiarazioni riportate da “La Gazzetta dello Sport“, Gian Carlo Minardi ha analizzato la situazione in casa Ferrari e le scelte che il team sta facendo attorno ai due piloti: “Per quello che ho avuto modo di vedere, la Ferrari sta andando più nella direzione di Leclerc in questo momento. Dalle varie interviste, mi sembra di capire che ad Hamilton fossero state promesse determinate cose, che però non sono arrivate, ed ora lui si lamenta di questo aspetto. Ora è difficile, in ogni caso, poter dare dei giudizi“.

Minardi non vuole esagerare nei confronti di Lewis Hamilton, un campione indiscusso e che sta vivendo un momento delicato: “Dire che Lewis sia un pilota ormai giunto a fine carcerai è ingeneroso. Ciò che sta accadendo in questo momento, di preciso, lo sanno solamente in casa Ferrari. Occorre evitare che vada da altre parti e dimostrare di avere ancora da dare a questo sport, perché sappiamo quanto vale“. Riuscirà Sir Lewis a rialzarsi? La domanda sorge spontanea, e la sensazione è che il 2026 sia già un’ultima spiaggia.