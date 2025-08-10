Marc Marquez ha messo in mostra una superiorità impressionante nel corso del 2025, in sella ad una Ducati che è la moto da battere. Ecco chi sono i rider che potrebbero batterlo in chiave futura.

Dopo una lunga pausa estiva, la MotoGP è pronta per riaccendere i motori, e tornerà in azione con un doppio appuntamento nelle prossime settimane. Il 17 di agosto si correrà in Austria, ed il 24 a Balaton, per il rientrante Gran Premio di Ungheria. Marc Marquez non ha mai vinto in quel di Spielberg, ma già in diverse occasioni, quest’anno, ha portato a casa successi abbastanza facili (per lui) su piste che non amava particolarmente, quali Mugello ed Assen su tutte.

Marquez non ha alcuna voglia di rischiare, visto l’enorme vantaggio accumulato in classifica mondiale. Con una Ducati Desmosedici GP25 che ha dato diversi problemi a Pecco Bagnaia, il nativo di Cervera ha trovato un feeling eccellente sin dai test invernali, quando aveva mostrato un ritmo impossibile da sostenere per la concorrenza. Marc sembra essere divenuto imbattibile ed in molti si chiedono chi potrà detronizzarlo, visto che di talenti alla sua altezza non sembrano essercene. Tra coloro che sono in attività al giorno d’oggi, solo Fabio Quartararo e Pedro Acosta vengono considerati di livello non troppo inferiore.

Marquez, per Manuel Pecino Acosta e Quartararo sono i favoriti

Manuel Pecino ha fatto i nomi di coloro che potrebbero riuscire a battere Marc Marquez in chiave futura: “Credo che, finché Marc correrà, Alex non sarà mai in grado di batterlo, anche se è un gran pilota. Pedro Acosta potrebbe farcela, è già maturo pur essendo molto giovane. David Alonso è molto abile, così come il giovane Maximo Quiles, che ha delle caratteristiche da fuoriclasse, ed è stato visto arrivare e mostrare un livello molto simile a quello di Pedro o dello stesso Marc“.

Pecino non ha parlato di Pecco Bagnaia, dimostrando di credere molto nelle doti di Fabio Quartararo: “Dal mio punto di vista, l’unico che vincerà delle gare testa a testa contro Marquez sarà Fabio. Non ha la personalità che pensi possa avere, ma ne ha una molto particolare“. Un altro brutto colpo per il rider nativo di Chivasso, ma non poteva essere altrimenti. A parità di Ducati ufficiale, ha accumulato un gap imbarazzante in mezza stagione, e non sembra avere minimamente le carte in regola per potersela giocare.