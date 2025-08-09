In casa Ducati si ragiona sul possibile schieramento di sei moto identiche per tutti i piloti nella prossima stagione, così da poter valorizzare i rider. Andiamo a scoprire il piano della casa italiana.

L’Italia domina la scena in MotoGP grazie alla Ducati, costruttore che nel giro di pochi anni ha detronizzare le regine giapponesi, ovvero Honda e Yamaha, imponendo una superiorità tecnica che da tempo non si vedeva in top class. Nel 2025 è Marc Marquez a dettare legge, ed in molte occasioni a fare la differenza sui rivali anche quando la Desmosedici GP25 non si dimostra così superiore. Nelle ultime gare, l’Aprilia e Marco Bezzecchi si sono avvicinati parecchio, ed è il nativo di Cervera ad averci messo sempre quel qualcosa in più.

Alla vigilia del GP d’Austria, previsto nel week-end di Ferragosto, Marquez arriva con un vantaggio di 120 punti sul fratello Alex e di 168 su Pecco Bagnaia, sicuramente la più grande delusione di questa stagione. La Ducati si avvia verso la conquista di un altro tris di titoli mondiali, e sta ora lavorando su una grande novità in chiave 2026. L’obiettivo, nell’ultima stagione prima della rivoluzione regolamentare, è quello di mettere tutti i suoi piloti nelle stesse condizioni tecniche.

Ducati, nel 2026 tutti i piloti avranno la stessa moto

Secondo quanto riportato dal sito web “MotoSan“, la Ducati potrebbe schierare la stessa moto per tutti i suoi alfieri nel 2026, puntando sul modello attuale, che deve ancora tirare fuori la gran parte del suo potenziale. La Desmosedici GP25 non ha garantito quell’enorme step che aveva fatto la GP24 con la moto precedente, ma il motivo è presto detto. Questo progetto, che ha dominato la MotoGP degli ultimi anni, sembra essere giunto a fine vita, proprio in concomitanza con la conclusione del ciclo regolamentare attualmente in vigore.

Sarà anche la giusta occasione per valorizzare al meglio i piloti. Alex Marquez avrà la sua opportunità di sfidare a parità di moto il fratello Marc, ed anche il nuovo arrivato Fermin Aldeguer, talento messo sotto contratto ufficialmente dalla Ducati, avrà la sua occasione. Dunque, la casa che sta dominando la top class del motociclismo ormai da diversi anni ha preso la decisione di trattare tutti allo stesso modo, con Marc che potrà mettere ancor di più in mostra il proprio talento, ma gli altri hanno intenzione di dire la loro.