Marquez e quei 2 record che non toglierà mai a Valentino Rossi: uno per scelta, l’altro per necessità

Marc Marquez con grande probabilità eguaglierà Valentino Rossi a quota 9 mondiali alla fine del 2025. Ci sono dei primati che non potrà raggiungere.

Marc Marquez sta demolendo record su record in sella alla Ducati. Il pilota spagnolo aveva solo bisogno del giusto mezzo per tornare a vincere in MotoGP. Per anni è stato fermato da terribili infortuni, lunghe riabilitazioni e una Honda RC213V non più all’altezza del suo talento. Per questo ha deciso di stracciare il suo lauto contratto con HRC e iniziare una entusiasmante seconda fase di carriera. Dopo il periodo di apprendistato nel team Gresini Racing nel 2024, il Cabroncito ha accettato subito la proposta della Casa di Borgo Panigale.

Il team factory era alla ricerca di un sostituto di Enea Bastianini e c’erano due campioni nei team satelliti: Jorge Martin del team Pramac e Marc Marquez del team Gresini Racing. La scelta alla fine è andata sul secondo per il suo glorioso curriculum. L’impatto di Marc è ineguagliabile da chiunque e alla fine la scelta è stata positiva. Sul piano del marketing ha fatto fare un salto in avanti carpiato alla Rosa. In pista i risultati sono emersi con una costanza impressionante.

I record inscalfibili di Valentino Rossi

Valentino Rossi è l’unico ad aver vinto in 4 diverse categorie del motomondiale 125, 250, 500 e MotoGP. Il Dottore conquistò con Honda l’ultimo storico campionato della classe 500 e il primo della MotoGP. Marc Marquez non potrà più vincere con le moto 500 cc, ma potrebbe togliersi la soddisfazione di salire sul trono nella nuova era della classe regina con le moto 850 cc.

Valentino Rossi, proprio come Zarco quest’anno, ha provato il gusto del successo nella 8 ore di Suzuka nel 2001, unico italiano a riuscirci. Marquez ha detto che invece lui non ci correrà mai. Il ducatista non sembra più interessato a cimentarsi nella sfida giapponese. “Io non sono sicuro di volerla fare. Abbiamo già tante gare in MotoGP, inoltre li si è in tanti e di livelli differenti, questo può dare vita a contatti e cadute improvvise, una cosa che mi spaventa un po’. Per adesso non rappresenta una mia motivazione, ma chissà fra cinque anni o quando mi ritirerò”, ha affermato MM93 in una intervista riportata su GPOne.com. Per ora Marc è concentrato solo sulla MotoGP.