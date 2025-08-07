Marquez e quel misterioso addio: ora emerge la verità, cosa è successo con Marc

Marc Marquez è pronto per tornare in azione e proseguire nel proprio dominio incontrastato. Durante la pausa estiva, il paddock della MotoGP è finalmente venuto a scoprire quello che è accaduto tempo fa tra lo spagnolo ed il manager.

Dopo una lunga sosta, la MotoGP si prepara per tornare in azione, e tra una settimana si tornerà in pista a Spielberg per il Gran Premio d’Austria. Marc Marquez si presenterà in Stiria con 120 punti di vantaggio sul fratello Alex, mentre Pecco Bagnaia paga la bellezza di 168 lunghezze ed appare del tutto tagliato fuori dalla bagarre iridata. La superiorità del nativo di Cervera, unitosi quest’anno al team ufficiale Ducati, è stata evidente sin dalle prime battute stagionali.

Pecco non riesce a mantenere il ritmo dei due fratelli Marquez ed appare in grave difficoltà sul piano psicologico, mentre Marc procede come un rullo compressore. Nel frattempo, a tre anni di distanza da quello che fu un divorzio che ebbe del clamoroso, è emersa la verità su ciò che accade tra i due fratelli ed il loro storico manager, che li guidò al successo per poi separarsi da loro.

Marquez, Emilio Alzamora spiega il motivo del divorzio

Emilio Alzamora ha visto la conclusione del suo rapporto professionale con i fratelli Marquez nell’estate del 2022, ed ora si è unito al progetto di Galo Blanco nell’agenzia SeventyTwo Sports Group, fondando anche un team in Junior GP. Ecco il suo ricordo dei successi ottenuti con i due fratelli: “Gestire un giovane talento è un qualcosa di molto serio per me. Si tratta di una grande responsabilità, non ci aspettavamo un tale successo con i Marquez. Pazienza, tempo e dedizione, oltre che una grande passione, sono i segreti del successo per il progetto che avevamo intrapreso con loro“.

A proposito della separazione dai due Marquez, Alzamora ha rivelato:”Il divorzio con loro? Ogni cosa ha il suo tempo. Ho capito che avevano bisogno di un cambiamento, soprattutto Marc, che aveva sofferto con l’infortunio e gli altri cambiamenti. Doveva andare a Madrid per le visite mediche, e tutto ciò gli fece sentire il bisogno di una boccata d’aria fresca, come per gli allenatori nel calcio. Per me è un gran successo vedere due fratelli in MotoGP, era un sogno che si è avverato, anche se non sono più con loro. Sono molto felice per ciò che stanno ottenendo“.