La Cina divora l’Europa con quest’auto: Volkswagen, Mercedes e FIAT sembrano anni indietro a confronto

Il mercato dell’automotive orientale sta offrendo delle soluzioni avveniristiche. Nessun modello europeo regge il paragone con la novità cinese.

Fondata nel 1995, BYD è multinazionale high-tech che impiega innovazioni tecnologiche per rendere la vita dei suoi clienti migliori, e lo fa con 30 parchi industriali su 6 continenti svolgendo un ruolo in settori legati all’elettronica, all’automotive, al trasporto ferroviario e alle energie rinnovabili. Nell’automotive il colosso di Shenzen si è fatto strada con le sue batterie, ponendola al centro dell’economia mondiale.

La Sealion 7 è un SUV di segmento D dalla grande potenza e che punta a rivoluzionare il settore, con buoni prezzi, che partono da circa 47.000 euro, l’auto è la sintesi perfetta tra estetica e innovazione. Disegnata sotto la guida di Wolfgang Egger, il suo stile prende ispirazione dalle forme fluide dell’oceano, con linee slanciate e un profilo aerodinamico che ne esalta l’efficienza.

La nuova frontiera di BYD e NIO

Il passo allungato offre maggiore stabilità su strada e garantisce interni spaziosi e confortevoli. Un SUV dal carattere sportivo concepito per chi vuole distinguersi senza rinunciare alla praticità. Le doppie linee laterali, ispirate al movimento delle onde, conferiscono un perfetto equilibrio tra eleganza e potenza. Gli interni di Sealion 7 offrono massima praticità, con linee eleganti e buona abitabilità. Il piacere di guida non manca. Non è la sola auto a fare tremare i colossi europei. Presentata durante il Nio Day, evento annuale dove è stato annunciato anche il marchio Firefly, la Nio ET9 è un’imponente SUV coupé lunga ben 5,32 metri, larga oltre 2 metri e con un passo di 3,25 metri.

Herbert Diess, ex CEO del Gruppo Volkswagen e attuale presidente della Infineon, ha definito la nuova Nio ET9 “un’auto incredibile”. La Nio ET9 è spinta da un sistema a doppio motore elettrico che offre una potenza complessiva di 707 CV e una coppia di 700 Nm. Questi numeri si traducono in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi. Le unità elettriche sono alimentate da una batteria da 100 o 150 kWh, con autonomia rispettivamente di 650 km e 1.000 km. La ET9 vanta il sistema di guida steer-by-wire, che elimina il collegamento meccanico tra volante e ruote, migliorando la precisione dello sterzo e riducendo le vibrazioni percepite dal conducente. La Nio ET9 è lusso puro e per il momento è prevista per il solo mercato cinese dove arriverà nel marzo 2025 in due versioni con un prezzo di partenza di 103.300 euro al cambio attuale.