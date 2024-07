Guai in casa Volkswagen: il maxi richiamo coinvolge anche questi modelli

Il Gruppo Volkswagen è tra i più potenti al mondo per volumi di vendita. Non mancano anche gravi problemi che hanno portato ad un maxi richiamo.

Negli ultimi anni tutti i grossi colossi dell’Automotive hanno avuto problemi legati alla sicurezza. Da Toyota a Stellantis, passando per Ford e major asiatici. Il marchio di Wolfsburg, già falcidiato dalla questione relativa al dieselgate, dovrà gestire una pesante grana economica.

E’ stato eseguito un richiamo di sicurezza per 84.432 veicoli delle famiglie di modelli Golf e Atlas, con modelli prodotti dal 2022 al 2024 e date di produzione dal 9 settembre 2021 al 16 marzo 2024. Le Golf GTI, Golf R interessate ai veicoli, Atlas e Atlas Cross Sport, hanno dei software di infotainment che ritardano o non riescono a visualizzare l’immagine della telecamera quando si innesta la retromarcia.

Le versioni trattate sono le seguenti: 1890, 1896, 1898, 1899, 1900, 1939, 1940 e 1941, mentre i sistemi destinatari sono unità MIB3. Le unità centrali del sistema di infotainment sono create dal colosso dell’elettronica LG Electronics, ma Volkswagen Group of America non ha sottolineato se il software difettoso provenga da LG Electronics o dal Gruppo Volkswagen.

Brutta batosta per Volkswagen

Il marchio tedesco è tra i migliori al mondo, ma non è esente da problemi. La divisione americana della Volkswagen ha iniziato ad esaminare la faccenda nell’agosto 2023 dopo un crash della National Highway Traffic Safety Administration relativo alla funzionalità della telecamera per la retromarcia nei modelli Golf 2022.

VWGoA e VWAG si sono riunite il mese successivo, quindi hanno svelato i risultati della loro analisi congiunta all’organismo di vigilanza federale nell’ottobre 2023. Alla fine dello scorso anno è arrivato un reclamo di un cliente per l’Atlas 2024 riguardante il problema delle immagini delle telecamere per la retromarcia. Entro la fine dell’anno scorso è stata sviluppata la versione software 1969 per migliorare la robustezza del sistema.

La nuova versione software 1969 risolverà la questione. La Volkswagen è a conoscenza di 499 richieste di garanzia dal 9 marzo 2023 al 31 maggio 2024. Non è previsto alcun costo aggiuntivo per il cliente, ma si parla di 2.406 unità dell’Atlas Cross Sport, 4.805 unità dell’Atlas, 4.129 unità della Golf GTI e 2.222 della Golf R più pepata. Sia la versione GTI che la R della Golf sono prodotte nel complesso di Wolfsburg in Bassa Sassonia. C’è anche una triste notizia per i clienti di Mazda. Per coloro che vorranno una VW Gof, nel 2025, dovranno accontentarsi del cambio DSG a doppia frizione più rapido.