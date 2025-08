MotoGP, lo storico team cambia proprietà: cessione inaspettata

La crisi è arrivata a pungere anche le squadra migliori della classe regina del Motomondiale. E’ arrivata puntuale la vendita del team MotoGP.

La MotoGP sembrava sfuggire dalle logiche di disfacimento economico sino a poco tempo fa. Difatti tutti i costruttori erano molto attivi negli sviluppi e ingaggiavano i top rider a cifre record. Con l’arrivo dei primi venti di crisi sono tanti i costruttori che hanno dovuto rivedere i propri programmi, a partire da Suzuki che ha deciso di fare un passo indietro.

La KTM sembrava una realtà molto solida, ma ha rischiato la bancarotta a causa di una cattiva gestione. Il management è cambiato e con una vendita agli indiani di Bajaj si è trovato un salvagente. Il team Tech3, con oltre tre decenni di storia nel Campionato del Mondo di Motociclismo, è passato di mano in una transazione del valore di circa 20 milioni di euro. Fondato nel 1990 da Hervé Poncharal e Guy Coulon, il team ha esordito in MotoGP nel 2001, dopo aver vinto il titolo 250cc con Olivier Jacque.

La classe regina di allora era molto diversa rispetto a quella di oggi. Con al muretto Günther Steiner, ex direttore tecnico del team Haas F1, la struttura aveva ottenuto dei grandi risultati. Per la MotoGP si sta aprendo una nuova fase con l’arrivo di Liberty Media. La società americana che detiene anche i diritti della F1 ha messo le mani su Dorna per una quota record di 4,3 miliardi di euro. Con questo cambio di proprietà in prima linea nella competizione, si prevede un’ondata di nuovi investimenti.

Il nuovo corso del team satellite KTM

Günther Steiner ha trovato un alleato chiave nella società Apex per portare a termine l’acquisizione del team Tech3. Questa società gestisce investimenti di alto spessore nel Motorsport. Tra i piloti coinvolti potrebbe esserci anche Lando Norris, vice campione del mondo F1 2024, e si era parlato anche di Lewis Hamilton, ma gli investitori sono rimasti anonimi. Poncharal, l’attuale proprietario della squadra satellite Tech3, era in trattative da tempo per la cessione.

Tech3 dovrebbe proseguire con una base in Francia, mantenendo la sua squadra e i suoi piloti. KTM, che fornisce le RC16 guidate da Maverick Vinales ed Enea Bastianini, si è assicurata la presenza nel campionato almeno fino al 2026. Del resto il roster è forte, ma servirà un nuovo brillante corso.