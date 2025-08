Bagnaia “molla” la sua Desmosedici e cambia Ducati: una volta sceso dalla moto non si contiene dalla felicità (VIDEO)

Il bicampione del mondo della MotoGP, Pecco Bagnaia, è sceso in pista per un test molto speciale. Il torinese si è divertito sullo sterrato.

Pecco Bagnaia e Marc Marquez si stanno godendo la pausa estiva. E’ una fase in cui non si corre in pista in MotoGP e i due ducatisti si stanno cimentando su una Rossa molto speciale. Il torinese deve fare un passo indietro per farne due davanti. Sta subendo lo strapotere dei fratelli Marquez, accumulando un gap in classifica che non sembra colmabile.

Marc Marquez non è l’unico a testare le nuove moto Ducati. Questo piacere spetta anche all’italiano. Gofree, infatti, oltre a essere impegnato in MotoGP, ha ricoperto un ruolo eccezionale, facendo da tester in sella a un prototipo a ruote tassellate. Nel 2025 la Casa di Borgo Panigale ha fatto valere il suo fascino anche nel mondo del motocross. Ducati ha messo in prova la nuova moto, l’italiano ha espresso la sua opinione in merito.

L’opinione di Bagnaia sul nuovo mostro Ducati

“Sembra una 250. È davvero piccola – ha affermato Bagnaia in merito alla nuova Ducati, ancora prima di salirci in sella, con il suo primo incontro visivo – L’ho vista quando era ancora in fase di sviluppo, ma ora che la vedo qui. È bellissima. Non vedo l’ora di guidarla. L’ho visto quando era ancora in fase di sviluppo“.

Bagnaia aveva già guidato la nuova Ducati, erano presenti diversi ingegneri, tra cui Davide Perni, Direttore R&D Off-Road di Ducati, per i feedback di Tardozzi. “È davvero bello, sinceramente. Il debutto della prima moto da fuoristrada in kit. Siamo felicissimi di essere qui al ranch con Pecco. Vedremo i risultati dopo il primo test, ma in ogni caso siamo molto fiduciosi“.

“È stata una prima esperienza molto piacevole, mi sono divertito molto – ha commentato Pecco in merito alla nuova Ducati – La moto mi è piaciuta molto fin dal primo momento. Ora, certo, c’è ancora molto da fare, ma la base è ottima. È stata una piacevole sorpresa; sono soddisfatto, ma non avevo dubbi“. Vi lasciamo alle emozionanti nuove immagini nel video in alto.