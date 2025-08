Uccio Salucci fa piangere anche Valentino Rossi: fan a bocca aperta

Il braccio destro di Valentino Rossi, Uccio Salucci, ha elogiato il Dottore con un paragone che ha meravigliato gli appassionati.

Chi è cresciuto guardando la MotoGP non potrà mai dimenticare l’amico di Valentino Rossi, Uccio Salucci. Sempre presente ai box, in qualsiasi esperienza del numero 46, Salucci oggi ha fatto tesoro dell’esperienza accumulata nel Motomondiale per dirigere il team VR46. La squadra di Valentino Rossi non sta ottenendo risultati in linea delle aspettative nel 2025. Colpa dei piloti o della Ducati? Fabio Di Giannantonio avrebbe dovuto inserirsi nella lotta al vertice tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez in sella alla GP25, ma quel ruolo è spettato ad Alex Marquez del più piccolo team satellite Gresini Racing sulla Desmosedici dello scorso anno.

Franco Morbidelli, tornato all’ovile, ha alternato buone performance a passaggi a vuoto. Il team manager del team Pertamina Enduro VR46 ha fatto una chiacchierata nl podcast “Appuntamento al parco chiuso”, parlando del suo caro amico Valentino Rossi e di Fabio Di Giannantonio e di Franco Morbidelli. Dopo l’addio di Pramac, la squadra del Dottore è diventata ancora più importante. Diggia non è stato in grado di lottare ai massimi livelli sulla GP25.

“Valentino capisce di moto, quindi sa che io e Fabio abbiamo faticato un po’ all’inizio, perché questa moto era un po’ difficile. E sapeva benissimo che non sarebbe stato facile tornare al vertice, perché il livello ora è davvero alto. Quindi la pensa esattamente come me e, proprio come me, si aspetta una buona seconda metà del campionato“, ha esordito Salucci.

L’omaggio di Uccio Salucci a Valentino Rossi

Sin da bambini, Uccio e Valentino hanno instaurato un rapporto meraviglioso. Il centauro di Tavullia lo ha sempre voluto al suo fianco. Uccio ha dichiarato: “Valentino è un ragazzo fantastico, unico, anche dal punto di vista umano. Ne ho conosciuti pochi come lui. Per me è un punto di riferimento, un supporto di cui ho sempre avuto bisogno. Una persona molto importante. È un amico, un fratello, e una persona che spero molti seguano come esempio“.

Valentino Rossi ha conquistato 9 riconoscimenti iridati per poi proseguire la sua esperienza nel Motorsport nel WEC. Uccio lo ha paragonato ad altre leggende dello sport, come Michael Jordan. “Spero che i ragazzi lo prendano come modello, perché vorrei che ci fossero più persone così. Se una persona diventa un pilota a quel livello, significa che è anche un grande uomo. Non conosco molti atleti a quel livello che, quando li incontro, sono dei completi idioti. E grazie a Vale, ne ho incontrati molti, da Michael Jordan a Ronaldo e Roger Federer, per citarne alcuni. Sono tutti come Vale dal punto di vista personale. Si vede che sanno il fatto loro. Hanno sempre una parola per tutti: sono intelligenti. Abbiamo bisogno di più atleti come loro. Cinici, responsabili, simpatici“, ha chiosato Salucci.