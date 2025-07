Si uniscono le strade di Pedro Acosta e Valentino Rossi? Ora è ufficiale, Uccio cancella ogni dubbio

Si parla da tempo del possibile approdo di Pedro Acosta nel team di Valentino Rossi, così da poter salire in sella ad una Ducati. Ora è Alessio “Uccio” Salucci a fugare ogni dubbio in chiave 2026.

La MotoGP è in ferie, con la pausa invernale che andrà a terminare solo nel week-end previsto tra il 15 ed il 17 di agosto, quando si correrà il Gran Premio d’Austria. Marc Marquez ha le mani sul mondiale con l’enorme vantaggio accumulato sui diretti inseguitori, ma sarà comunque interessante valutare il potenziale dei rider e delle moto sulle prossime piste. Uno dei più attenzioni sarà senza dubbio Pedro Acosta, reduce da un fine settimana finalmente positivo a Brno.

Nel GP della Repubblica Ceca, il talento nativo di Mazarron ha portato a casa il secondo posto nella Sprint Race, conducendo sino al penultimo giro, quando non ha potuto nulla per tenere dietro la furia della Ducati di Marquez. In seguito, si è preso un bel terzo posto nella gara domenicale, confermando un buon potenziale della KTM sul tracciato ceco. La moto austriaca non è certo a livello di Ducati ed Aprilia, ma qualche passo in avanti si è visto, e chissà che Acosta non possa riproporsi tra i protagonisti anche nel corso dei prossimi appuntamenti. Nel frattempo, si torna a parlare di mercato.

Acosta, “Uccio” smentisce la possibilità che arrivi nel 2026

Come spiegato ai microfoni di “SKY Sport MotoGP” in quel di Brno da Alessio “Uccio” Salucci, tutti i contratti dei piloti di MotoGP andrà in scadenza alla fine del 2026, quando terminerà questo ciclo tecnico in previsione dell’avvento dei nuovi regolamenti. Pedro Acosta ha un altro anno di accordo con KTM, ma in molti lo hanno messo nel mirino. Si è spesso parlato di un suo passaggio nel team VR46, così da poterlo vedere in azione su una Ducati, uno scenario molto interessante sulla carta.

Salucci ha detto chiaramente che un eventuale accordo con il pilota spagnolo è molto difficile da trovare, non chiudendo del tutto la porta: “I contratti scadranno alla fine del 2026, tutti i contratti, quindi mi sembra difficile che Acosta venga da noi. Ovviamente, mai dire mai, ne parleremo il prossimo anno, ma ho idea che uno come Pedro andrà in un team ufficiale, come è giusto che sia. Con Pedro abbiamo preso un caffè insieme e lui ha chiesto della nostra situazione, ma noi ora vogliamo continuare con Morbidelli e stiamo parlando per rinnovare il contratto“.