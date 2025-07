La nuova sospensione ha aiutato la Ferrari? Il week-end di Spa-Francorchamps dà speranza a Leclerc ed Hamilton

Dopo un venerdì difficile, la Ferrari è progressivamente cresciuta al GP del Belgio, sino a portare a casa un insperato podio con Charles Leclerc. La sospensione posteriore può aver avuto un impatto positivo.

Il Gran Premio del Belgio ha rafforzato il secondo posto nel mondiale costruttori della Ferrari, che con 248 punti è ormai a +28 su una Mercedes in caduta libera, e che così come la Red Bull, può contare sull’apporto di un solo pilota. La SF-25 dotata della nuova sospensione posteriore ha chiuso al terzo posto con Charles Leclerc, che per tutta la gara si è tenuto a distanza di sicurezza Max Verstappen, mostrando comunque alcuni interessanti progressi nell’arco del week-end.

Lewis Hamilton continua a fare fatica, ma almeno in gara è riuscito a rimontare sino al settimo posto, conquistando punti pesanti per la squadra. Certo, chi si aspettava una Ferrari in grado di lottare con la McLaren è rimasto deluso, e la sensazione è che la MCL39, pur essendo già un’auto perfetta, con gli sviluppi portati in Austria abbia ulteriormente aperto il gap con la concorrenza, come confermato dalle tre doppiette messe in fila nell’ultimo mese. In ogni caso, la Scuderia modenese qualcosa di positivo lo ha fatto vedere in terra belga.

Ferrari, il passo gara sull’asciutto era vicino a quello McLaren

Nei circa 30 giri disputati sull’asciutto e con gomme Medie durante il Gran Premio del Belgio, la Ferrari di Charles Leclerc ha girato in media ad un paio di decimi dalla McLaren, mantenendo un ritmo di gara identico al millesimo con la Red Bull di Max Verstappen. Considerando come era partito il fine settimana, con sette decimi accusati in qualifica Sprint dal nuovo record sul giro di Oscar Piastri, si tratta di un risultato molto positivo, che non può che far ben sperare in chiave futura.

Secondo Frederic Vasseur, la nuova sospensione potrà dare i suoi frutti su una pista come quella di Budapest, dove l’elemento meccanico avrà un grande impatto essendo una pista lenta. In Belgio si è inoltre rivisto un Leclerc in gran forma sul giro secco, un aspetto su cui quest’anno era spesso mancato. La sensazione è che la guidabilità della Ferrari sia globalmente migliorata grazie all’accoppiata composta dal fondo portato in Austria e dalla nuova sospensione. Anche con la pioggia, in confronto a Silverstone, si è visto un netto miglioramento, non dimenticando che il monegasco era in pista con un assetto molto scarico, non certo adatto per girare in quelle condizioni.